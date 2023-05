Els homenatges a Johan Cruyff (1978, 1999)

Els culers diran adeu -de manera temporal- al Camp Nou aquest cap de setmana. Quan l'àrbitre xiuli el final del partit contra elabandonarà la gespa de l'estadi per emigrar, mentre s'inicien les obres a l'Spotify Camp Nou.els socis i aficionats no podran tornar a seure a les mítiques graderies de l'estadi, que tantes glòries i gestes futbolístiques ha vist.Però els moments deno han estat els únics històrics que han fet vibrar el Camp Nou., l'estadi ha estat l'escenari de concerts, gestes esportives alienes a l'escut blaugrana -i també al futbol-, experiències olímpiques, canalitzador de la religió cristiana i cor polític de l'independentisme català.

Temps enrere, quan el trofeu Joan Gamper no era una excusa per celebrar homenatges a grans llegendes blaugranes (i així poder fer un 2x1 amb l'estadi ple), el Barça organitzava partits especials per a dir adeu als seus millors jugadors. Joan Manuel Asensi, Carles Reixach, Ferran Olivella, Migueli, Hristo Stoichkov o Antonio Olmo van gaudir de partits d'aquesta categoria, però només un ha estat protagonista de fins a dos homenatges al Camp Nou: Johan Cruyff. Primer en el seu comiat com a jugador i després com a entrenador.





La missa de Joan Pau II (1982)

En la històrica visita del papa Joan Pau II a Catalunya -va passar per Montserrat i per la Sagrada Família, el pontífex va presidir una missa al Camp Nou passada per aigua. El novembre de 1982, el país estava immers en un temporal molt intens que va arribar a deixar fins a 14 morts al territori. Aquell 7 de novembre, Joan Pau II va haver de presidir la missa amb una pluja molt forta, rodejat de feligresos que es protegien com podien de l'aigua.





Mundial de Futbol (1982)

El Camp Nou va ser un dels escenaris principals de l'esdeveniment més gran del futbol de tot el planeta. Encara que la final es va disputar al Santiago Bernabéu, del Reial Madrid, l'estadi blaugrana va ser el marc on es va celebrar la cerimònia inaugural presidida pel monarca espanyol Joan Carles I. Allà es va disputar el primer partit, entre l'Argentina de Maradona i Kempes contra Bèlgica. Després s'hi va celebrar tota la segona fase (abans, els Mundials tenien dues fases de grups) del grup A amb Polònia, Bèlgica i la Unió Soviètica. Finalment, es va disputar una de les dues semifinals, entre Itàlia, que seria campiona, i Polònia.





Els tres llegendaris concerts de Bruce Springsteen (1988, 2008)

La figura de Bruce Springsteen està molt lligada a Barcelona, com es va poder comprovar aquest 2023 després dels seus dos concerts a l'estadi olímpic Lluís Companys. Evidentment, la seva llegenda a la capital catalana no s'ha construït en un parell de nits: el Boss va omplir el Camp Nou fins a tres vegades en dos concerts multitudinaris (i un esdeveniment solidari) que van marcar per sempre la seva carrera i la imatge que va projectar sobre Barcelona. L'agost de 1988 (aquell mateix any hi va tornar pel concert multitudinari d'Amnistia Internacional), el juliol del 2008 i, és clar, aquest 2023.





Els Jocs Olímpics de Barcelona (1992)

Com no podia ser d'una altra manera, el Camp Nou va ser un dels principals escenaris dels Jocs Olímpics de Barcelona de 1992. Encara que els grans moments es van viure a Montjuïc -pel que fa a cerimònia, flama olímpica o altres situacions de litúrgia olímpica-, la selecció espanyola de futbol va aconseguir la medalla d'or. Pep Guardiola, Luis Enrique, Albert Ferrer, Santiago Cañizares, Abelardo Fernández o José Amavisca eren alguns dels integrants d'aquella fornada de joves que van aconseguir la gesta contra Polònia.





Els Tres Tenors a Barcelona (1997)

Luciano Pavarotti, Josep Carreras i Plácido Domingo van agrupar-se a principis dels anys 90 per enlluernar tot el planeta amb una col·laboració operística que va apropar aquest gènere musical a tots els racons del món. Només van celebrar 34 concerts, entre una gira mundial, esdeveniments benèfics i participacions en moments com els Mundials de futbol. Un d'ells va ser a Barcelona, el 13 de juliol de 1997. Mig any després van anar a Madrid en un concert solidari, però l'únic acte de gira mundial va passar per la capital catalana. I, evidentment, es va celebrar al Camp Nou.





La selecció catalana: els mítics partits contra el Brasil i l'Argentina (2002, 2009)

El primer partit oficial de la selecció catalana no es va disputar al Camp Nou. Va ser a Sarrià, el 1947, en un enfrontament contra la selecció espanyola de futbol en ple franquisme. Un partit impensable avui dia. No, al Camp Nou s'han viscut molts partits més mítics que l'inaugural, i a la retina de milers de catalans queden els de l'enfrontament contra el Brasil de 2002 (que es preparava per jugar el Mundial) amb Ronaldo i Ronaldinho; o el de 2009 contra l'Argentina de Di Maria, Higuaín, Pastore i Otamendi. Els catalans, amb Valdés, Busquets, Puyol, Piqué, Verdú, Xavi, Bojan, Capdevila o Sergio Garcia, van guanyar 4 a 2.





El rècord d'assistència d'un partit de rugbi (2016)

Era la primera vegada que el Camp Nou acollia un esdeveniment esportiu de primer nivell sense que no tingués res a veure amb el futbol. L'estadi blaugrana va acollir el 24 de juny de 2016 la final de la Top 14, la lliga francesa de rugbi, en l'enfrontament entre el Rugby Club Toulonnais i el Racing Métro 92. Va ser històric, no només pel moment que era, sinó perquè aquest esport mai havia vist tantes persones juntes en un estadi: rècord d'assistència, amb 99.124 aficionats.





El salt endavant del futbol femení (2022)

El Futbol Club Barcelona és un dels equips més potents de tot el planeta en categoria femenina. L'afició ha respost sempre a donar suport a les jugadores i així ho va demostrar l'abril del 2022, amb un esdeveniment que passarà a la història (fins que algú aconsegueixi superar-lo): 91.648 persones van rebentar el rècord d'assistència en un partit de futbol femení. Ho van aconseguir el 22 d'abril contra el Wolfsburg, a l'anada de les semifinals de la Champions League.





La Final Four de la Kings League (2023)

Com canvien els temps. La Kings League, competició de futbol amateur organitzada per Gerard Piqué i que disputen una desena dels millors streamers de tot el panorama hispànic (com Ibai Llanos), va omplir el Camp Nou fins a la bandera per a l'esdeveniment final retransmès per Twitch. Els artistes i la crònica del moment no tenen res a veure amb tot el que s'ha viscut a l'estadi en les darreres cinc dècades.





