Més de 230 exalumnes dels Jesuïtes de Casp demanen al col·legi una condemna pública pels abusos d'un sacerdot

Fins a 234 exalumnes de l'escola Jesuïtes de Casp de Barcelona exigeixen a la congregació una condemna pública pels presumptes abusos d'un sacerdot que va destapar una investigació d'El País. Els fets van ser denunciats el 2021 al Vaticà i a la Conferència Episcopal Espanyola, però tots els signants de la carta, que van passar per l'escola, lamenten que fins ara no hi ha hagut "posicionament ferm i públic de condemna per part de la institució".Els abusoson Francesc Peris hauria estat traslladat després dels primers fets. "Considerem d'extrema gravetat que la Companyia de Jesús no hagi actuat de manera decidida per facilitar la investigació", diu la missiva, adreçada aquest dilluns al col·legi i al Departament d'Educació.i formen part de promocions diverses que han estudiat al col·legi.A banda d'un comunicat públic de condemna i rebuig als fets publicats per El País "com a primera mesura d'assumpció de responsabilitats", la carta també exigeix als Jesuïtes que es posin a disposició de les víctimes i que estableixin una investigació interna per saber si els "diferents trasllats de centre" de Peris "van estar mediats per possibles denúncies o per indicis de possibles abusos".Alhora reclama que"així com els encobriments per fer-los possibles" i, si s'escau, que es denunciïn "per la via judicial". També demana que es retiri de l'exercici d'activitat i càrrecs qualsevol persona implicada en aquests casos i que es retiri qualsevol reconeixement a Peris i a qualsevol altre autor o còmplice de fets com els denunciats.Finalment, exigeixen col·laboració de la congregació amb els mitjans de comunicació, l'establiment de protocols ials alumnes de centres educatius de l'ordre i que els Jesuïtes se sumin a la petició perquè els delictes de pederàstia i violència sexual contra menors no prescriguin.Per la seva banda,a través del seu web en què mostra el compromís "inequívoc" de crear "entorns segurs", un objectiu en què, afirma, treballa des de fa anys. Alhorales possibles víctimes d'abusos, un procés que es duu a terme de manera conjunta amb la Província d'Espanya de la Companyia de Jesús. Els resultats d'aquesta investigació es van fer públics en un informe presentat el 2021 "i les posteriors actualitzacions".

