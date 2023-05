Mor Antoni Flores, diputat d'ERC al Parlament

Lamento molt la mort sobtada del diputat d’@Esquerra_ERC @AntoniFlores7 . Descansi en pau. El meu condol a la seva família i amics i a tots els companys del seu grup parlamentari.

El @parlamentcat està de dol.https://t.co/tuXJrFrwyr — Presidenta Laura Borràs 🎗️ (@mhp_LauraBorras) May 22, 2023

La mort sobtada de l'Antoni Flores, company diputat d'ERC al Parlament, ens deixa sense paraules i amb un gran buit. Marxa una bona persona, de pedra picada i compromès amb el Pirineu. — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) May 22, 2023



El regidor de l'Ajuntament de Tremp per ERC i diputat al Parlament de Catalunya,aquest dilluns a la tarda als 60 anys, segons ha pogut confirmarde fonts del partit.Nascut el 7 de febrer de 1963, Flores era enginyer tècnic industrial mecànic i ha cursat un postgrau en riscos laborals., data a partir de la qual va ser militant a ERC. El 2015 va ser regidor de Serveis, Obres i Urbanisme. En aquest segon mandat, des de 2019 fins a l'actualitat, era també regidor d'Hisenda i Patrimoni.Escollit diputat arran de les eleccions del 14 de febrer de 2021, Flores formava part de les comissions parlamentàries d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural; Peticions, Salut i Justícia. Fins fa dos anys també havia estat, càrrec que va deixar després d'obtenir l'escó a la cambra catalana.La presidenta suspesa del Parlament,, ha estat la primera a expressar el seu condol mitjançant Twitter.També ho ha fet el president de la Generalitat,, i Esquerra Republicana de Catalunya, partit on militava des de fa més de 30 anys. De fet, ERC ha enviat unpoc després de conèixer-se la trista notícia en què militància, amistats, treballadors i tota l'organització republicana ha expressat la seva "més profunda tristesa" pel decés de Flores. En aquest sentit, han aprofitat per traslladar el seu "més sincer condol i escalf" al nucli proper del diputat, així com a tota la ciutadania de Tremp.Alhora, els republicans han volgut expressar el seual difunt, de qui han destacat el seu compromís amb el servei públic i els valors del partit. Era, han dit, un "treballador incansable per la seva gent, la seva terra i el seu país, sempre des de la discreció, la constància i la perseverança. El trobarem a faltar", han conclòs en l'escrit.

