​Acció Climàtica confirma l'efectivitat del producte per protegir les vinyes dels cabirols

Ajuts a les explotacions

Elha confirmat l'efectivitat delque s'aplica a laper protegir-la dels danys dels. Els resultats de la prova pilot s'han presentat aquest dilluns a la Taula de Cogestió per al Control de Danys Cinegètics a la Vinya, que ha tingut lloc a Barcelona. En aquesta trobada, els responsables d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural han explicat que leson s'ha provat aquest mètodeen els darrers mesos. Alhora, durant la reunió els representants de l'executiu català han recordat als membres del sector que hi ha oberta una ordre d'ajuts que subvenciona la instal·lació de tanques per evitar danys de fauna a la vinya.La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi,, ha recomanat als viticultors l'ús d'aquest "producte natural" per aïllar cabirols de les vinyes, un producte que s'aplica directament als ceps.Segons explica Acció Climàtica, aquest producte estài actua sobre els sentits olfactiu i gustatiu, és a dir, amb una olor i un gust que no agrada als cèrvids i, per tant, fa que no busquin l'aliment en aquest conreu.El sistema s'ha provat enon habitualment hi ha danys de cabirol. Un mes després de la primera aplicació s'ha repetit el procés i la valoració ha estat "positiva". El producte s'utilitza a França des de fa anys amb bons resultats com a mètode de control biològic, apunta el departament.D'altra banda, Sanitja ha recordat que el tenen oberta fins al 15 de juny una convocatòria d'a la qual es poden acollir les finques de vinya perquè subvenciona. La subvenció pot ser de fins al 60% del cost de la instal·lació. L'any passat hi va haver 25 sol·licituds.La Taula de Cogestió s'emmarca en el pla estratègic de prevenció de danys i control sanitari d'espècies cinegètiques 2025 d'Acció Climàtica, un pla que preténi els efectes i conflictes que produeix a Catalunya.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola