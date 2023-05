El teixit social català s’alia per reclamar el pla pilot de la renda bàsica

Recuperar el Pla Pilot de Renda Bàsica Universal suspès pel. Aquest és el compromís que ha servit perquè aquest dilluns a la tarda unad’agents socials catalans de diferents sectors s’hagin convertit en aliats. La Xarxa per la Renda Bàsica ha presentat el manifest en defensa del, en suspensió després de quedar-se sense dotació pressupostària. Les entitats firmants reivindiquen la iniciativa com una eina alternativa per revertir la pobresa i defensen el valor acadèmic de l’estudi –amb característiques pioneres– més enllà de la futura aplicació del programa.La mesura formava part de l’firmat peri lael 2021. Es va constituir uni després de dos anys de preparació aquest any s’havia d’executar gràcies a una partida pressupostària, prevista en l’acord entre ERC i el PSC. Finalment, els socialistes es van fer enrere i van votar en contra de la dotació, rebutjada amb els vots de Junts, Ciutadans, Vox i el PP.“Es pot estar en contra de la Renda Universal Bàsica, però estar-ho del Pla Pilot és un error”, ha reivindicat el representant de la Xarxa per la Renda Bàsica,. El doctor en economia ha focalitzat les crítiques en el PSC. Considera que els socialistes veien “amb mals ulls” la projecció internacional de l’estudi, un programa pioner per la magnitud de la mostra –dos municipis i cinc mil persones escollides a l’atzar– i la retribució econòmica – uns 800 euros per adult i 300 pels menors, pensats per cobrir les necessitats bàsiques de l’individu i no com a complement.El manifest ha fet coincidir des de partits polítics com lafins a entitats arrelades al món de la cultura o en la defensa dels moviments socials. En aquest sentit, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya apel·la a la iniciativa com una alternativa per combatre la pobresa. La vicepresidenta de l'entitat,, considera que el seu desplegament és necessari, també per millorar les condicions econòmiques de les dones. “La renda bàsica significa independència i menys burocràcia per subsistir. És una eina de dignitat. La seva retirada és un pas enrere”, defensa.Per la seva banda,, de la Plataforma Assembleària Artistes de Catalunya, justifica el suport al Pla Pilot com a “millor eina” per revertir la meritocràcia al món de l’art. Blesa és partidària de la mesura pel seu vessant cultural. A parer seu, s’evitarien els privilegis i la desigualtat de classe que s’amaguen darrere la meritocràcia.El manifest signat per, eldede),d'l (ECAS) i el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) no és el primer que es fa en defensa del Pla Pilot. El març passat més 556 personalitats del món de la cultura, civil i de l'esport també van significar-se en contra de la suspensió de l’estudi. Entre els firmants hi havia els actorsl,, els músics; així com l'exfutbolista

