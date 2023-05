Alerten d'una nova estafa via WhatsApp

🗣¡Hola mamá! este es mi nuevo teléfono



Así empieza esta #estafa que están mandando por #whastapp



🔹 Mantén la calma

🔹 No hagas ningún pago

🔹 Contrasta los hechos contactando con tu hijo/a

🔹 Bloquea al remitente y borra el mensaje #NoPiques pic.twitter.com/8B1dedig6m — Policía Nacional (@policia) May 18, 2023

Laha alertat d' un nou cas d'estafa via xarxes socials , concretament, per l'aplicació. Una trama que convida les víctimes a fer una transferència bancària fent-se passar pels fills i que ja acumula un gran nombre de víctimes segons les autoritats. ". El meu mòbil està trencat. No puc trucar. Pots enviar-me un missatge a través de whatsapp?" és el missatge SMS que reben usuaris diàriament. En el comunicat de la policia, es marquen els passos a seguir per evitar disgustos.Els estafadorsperquè les víctimes accedeixin a parlar amb aquest número de telèfon i una vegada establerta una conversa, aprofitar per demanar una transferència bancària. Les potencials víctimes són persones d'una certa edat amb poca cultura digital i que, casualment, tinguin un fill o una filla. La policia espanyolafa una crida a la calma. El primer pas de lesés comprovar la veracitat del missatge. En segon lloc, demanen en cap cas fer un pagament, "hi ha altres vies i formes d'ajudar-lo", comenten les autoritats.En tercer lloc, cal contactar amb el fill o filla, a través d'una trucada. En cas que s'hagi trencat el dispositiu, no hi ha cap inconvenient en incorporar la SIM en un altre dispositiu, fet que permetria trucar o xatejar sense problema des del nou telèfon mòbil. Finalment, una vegada es corrobori que el missatge inicial és part d'una estafa, cal que es bloquegi l'usuari i esborris el missatge. D'aquesta manera, s'evitarà qualsevol altreelsper aquesta línia.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola