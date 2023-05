El governador del Banc d'Espanya referma l'objectiu del BCE de reduir la inflació fins al 2%

Una "eficàcia silenciosa"

Elfarà "el que calgui" perquèa mig termini i que s'hi mantingui durant força temps. Ho ha afirmat, governador del Banc d’Espanya i membre del consell de govern del BCE, en una nova trobada del Cercle Financer, que presideixi que està promogut per la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País (SEBAP). El directiu financer ha intervingut sobre La situació econòmica i la política monetària a Europa.Hernández de Cos ha considerat que ha arribat el moment perquè Espanya adopti un, en un moment en què es disposa dels fons Next Generation, que són un estri compensador del cost que pot suposar l'ajust fiscal. El governador ha explicat lesde la política del Banc Central Europeu (BCE), que ha apostat per l'increment dels tipus d'interès amb l'objectiu de mantenir l'estabilitat de preus i reduir la inflació al 2%. Ha exposat que les darreres previsions macroeconòmiques del BCE, del març passat, anticipen una desacceleració acusada que deixaria el creixement econòmic en un 1%, 2,6 punts menys que el 2022. Però amb una recuperació gradual a partir de finals d'any que situaria les previsions de creixement en un 1,5% per als anys 2024 i 2025.El governador ha considerat que ja s'ha superat el, i que a l'abril s'ha produït, per primer cop des de setembre del 2021, una reculada dels preus alimentaris, una dada rellevant, però que no es pot donar per permanent. Un fet com lapot tenir un cost en aquest sentit, amb una reducció de l'oferta. Ha previst una reducció de la inflació del 8,4% -la mitjana del 2022 a la zona euro- fins al 5,9% aquest any, per continuar baixant i culminar el 2025 en el 2% previst.Ha definitque perviuen en l'actual context: els dubtes sobre la resiliència de l'economia de l'euro; una economia global que ha sorprès a l'alça però encara ambi l'interrogant sobre l'economia nord-americana i l'evolució de l'obertura xinesa després de la política de Covid zero; els nous brots d'inestabilitat financera que s'han vist a l'abril, i la política pressupostària, amb una línia expansiva a la zona euro que pot incrementar la inflació el 2024. Hernández de Cos ha assenyalat la pressió encara consistent de la inflació subjacent, el que implica la necessitat de mantenir una política monetària dura i l'increment de tipus d'interès, que "continuaran sent alts" durant un temps prolongat., president del Cercle Financer, ha lloat la trajectòria del governador, un home d'"eficàcia silenciosa i admirable", que sap escoltar i a qui ha qualificat d'un dels millors economistes de l'estat espanyol.conseller delegat de CaixaBank, ha presentat el governador com una "figura capital" per a l'enfortiment del sector financer espanyol.De 52 anys, doctor en Ciències Econòmiques, Hernández de Cos és membre del consell de govern del Banc Central Europeu. Amb més de 25 anys vinculat al Banc d'Espanya, va ser designat pel govern deperò quan estava convocat el ple de la moció de censura contra l'executiu. Quan va prendre possessió,ja era president. Però el nou govern mai va qüestionar un nomenament -a proposta del ministre Román Escolano- que es va fer prioritzant el seu perfil tècnic. El seu mandat arriba fins al juny del 2024.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola