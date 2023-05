Menys fruita de pinyol i més cara enguany per la sequera

Els amants de la fruita com l'albercoc, les prunes o els préssecs patiran les conseqüències d'una mala temporada. Lai lesal regadiu condicionen les previsions de collita de fruita de pinyol, tal com han comunicat Afrucat i el Departament d'Acció Climàtica.Si bé és cert que es colliranque l'any passat, que va estar especialment marcat per les gelades, la falta d'aigua d'aquest any faràen comparació amb la mitjana dels darrers 5 anys. A més, es preveu unde producció que el sector agricultor confia que es vegi compensat per un increment de preus.Benjamí Ibars, pagès i president del comitè de fruita de pinyol d'Afrucat, ha explicat que amb les noves restriccions es pot fer "fruita de qualitat" però comporta una. I és que el canvi climàtic ho ha canviat tot, ha dit Ibars, que també ha destacat que a l'abril ja s'ha arribat als 30 graus i encara queden al davant 3 mesos d'estiu.Les males notícies s'agreugen a la zona del. Aquí la producció de fruita de pinyol ja es dona per perduda i amb la poca aigua que hi ha s'intentaran salvar els arbres. Aquesta minva és la que fa que la producció per enguany al conjunt de Catalunya caigui un 5% en comparació amb la mitjana dels darrers 5 anys bons.D'altra banda, un altre factor que encarirà els preus és la, perquè cal fer més aclarida i això representa destinar més gent i més hores a treballar al camp. En aquest sentit, el sector preveu que els preus de la fruita siguin més elevats i això afectarà la inflació en funció del consum de fruita entre la ciutadania.

