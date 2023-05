Illa fa una crida a la «mobilització màxima» el 28-M: «Com més fort sigui el PSC, més política útil hi haurà a Catalunya»



El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha enviat aquest dimarts una carta a la militància socialista per fer una crida a la "mobilització màxima" de cara al 28 de maig. Quan falta menys d’una setmana de campanya electoral, Illa ha erigit el PSC en el partit de la "utilitat" i la "política útil", i l’únic capaç "d'endreçar" Catalunya després de deu anys de procés, que per al líder dels socialistes han estat anys "perduts". "Com més fort sigui el PSC més política útil hi haurà a Catalunya", ha assegurat. En aquest sentit, ha demanat el vot als progressistes, però també a tota aquella gent que, malgrat no haver votat mai els socialistes, volen que Catalunya prengui un camí diferent de l'actual. Illa ha ressaltat l’aposta del PSC per al diàleg, l’acord, la generació de prosperitat, i també la capacitat per "desencallar projectes". "Catalunya ha de mirar endavant i deixar de mirar enrere", ha reblat. El PSC veu amb optimisme aquest 28-M, perquè la majoria d’enquestes els situen com a vencedors a Barcelona i amb opcions de guanyar també arreu del país.