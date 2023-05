Xavi envia un missatge a Tebas: «Si hi ha un insult, es para el partit»

Xavi: "És el moment de dir prou. Si hi ha un insult, no es juga" pic.twitter.com/toofMkgTP6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) May 22, 2023

L'entrenador del, ha estat un dels últims a pronunciar-se sobre els insults racistes -i la polèmica derivada- que va rebre Vinícius Junior, jugador del Reial Madrid en el partit de diumenge a Mestalla contra el València. "En el món del futbol és moment d'aturar tot això.S'ha acabat. Jo crec que és un missatge per al president de La Lliga, la Federació... S'ha d'aturar tot això", ha estat la seva contundent reacció.El de Terrassa ha admès que "sempre ho ha pensat", però com no li havia "tocat manar", no havia dit res. Ara, però, que és entrenador del Barça ha considerat que té "poder mediàtic" i ha aprofitat. "És moment de dir prou", ha etzibat., ha continuat, per tot seguit comparar la seva feina amb altres professions: "Jo estic treballant a la banqueta i em diuen fill de tal o et pots imaginar... I jo estic treballant. És el meu àmbit laboral.. Potser sí, però... Jo per què haig de suportar un insult? A cap mestre l'insulten o ves tu a insultar un obrer a veure què et diu. Et caurà un totxo al cap", ha conclòs el tècnic català.Per a ell, és moment d'imposar-se. "Amb un insult, es para el partit. No juguem. És el moment", ha reiterat., ha apuntat, finalment sota l'atenta mirada dels periodistes que seguien la tradicional roda de premsa prèvia al partit de dimarts contra el Valladolid.

