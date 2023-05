Judit Martín, Tortell Poltrona i 198 personalitats més demanen el vot per Colau

La candidatura d'Ada Colau a les eleccions municipals ja té, un tràmit gairebé obligatori que la resta dels seus rivals en la disputa electoral ja havia presentat. Els comuns, però, s'han esperat fins a l'última setmana per fer aquesta exhibició de noms -la majoria coneguts simpatitzants- amb l'incentiu de deixar alguna sorpresa. Entre les novetats, de fet, hi ha dos noms vinculats al món de l'art i la comèdia. Un d'ells és el de, fa poc protagonista de l'actualitat per un gag sobre la Verge del Roció . Un episodi pel qual Colau va defensar la llibertat d'expressió. L'altra figura és la del, que en el passat també va donar suport al Procés Constituent de Teresa Forcades i Arcadi Oliveres.Entre la llista de 200 personalitats presentades per Barcelona en Comú també es troben el dramaturg Guillem Clua, l'escriptora Rosa Regàs, la cantant Andrea Motis o els actors Juan Diego Botto, Carlos Bardem, Alberto San Juan o Antonio de la Torre. També hi ha la cantant i activista Samantha Hudson, o la periodista i humorista Ana Polo. En la llista de signants deligualment es pot comptar amb la presència de l'escriptor Carlos Zanón, l'humorista Facu Díaz o l'escriptora Elisabeth Duval.

Manifest per una Barcelona que obre camí by naciodigital on Scribd

El contingut del manifest situa una dicotomia entre fer "marxar enrere" i tornar a "models del passat" i votar la candidatura d'Ada Colau. En el mateix sentit, es projecta la necessitat de "seguir avançant, mirar al futur amb optimisme i consolidar el canvi amb Ada Colau al capdavant d’un govern progressista".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola