«La culpa de tot la té la Gene»: ERC reinventa la samarreta de Colau

Acte de Barcelona En Comú a Nou Barris. Foto: Ricard Novella

A les acaballes dels 60es casaven a Gibraltar. Una relació que, segons la llegenda, va acabar amb la millor banda musical de la història. En aquella èpocatenia 20 i tants anys iencara no havia nascut. Ara, tant el candidat d'ERC com la de BComú, tenen una samarreta pràcticament igual que llueixen els seus seguidors, recuperant irònicament "la culpa de tot la té Yoko Ono" amb una nova significació.Va ser la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, la primera que va lluir a Nou Barris, en l'inici de la campanya, una samarreta que s'ha fet viral, amb un lema que ironitza que l'alcaldessa ha substituït a Yoko Ono com la resposta de tots els mals. "La culpa de tot la té Ada Colau", posa. Es pot comprar a la botiga en línia habilitada pels comuns.Una setmana després, ERC ha decidit fer la seva jugada reinventant la samarreta de l'alcaldessa. Seguint la mateixa tipografia i disseny, els republicans han substituït ara tant Ono com Colau per la Generalitat. "", posa escrit en un fons negre. ERC ha exhibit aquesta samarreta per primer cop en un acte aquest dilluns a la tarda al Poble-sec de Barcelona, on també ha assistit el president de la Generalitat,. La model ha estat l'actual regidora i candidata Rosa Suriñach."La culpa de tot la té Yoko Ono" va ser una cançó de Def Con Dos, que es va publicar l'any 1995, i la lletra fa referència a la creença que el matrimoni de Lennon i Ono va provocar la dissolució del grup. Els comuns fins i tot han convertit el "tot és culpa de Colau" en la seva cançó de campanya per a les eleccions municipals. Capgirar les crítiques és una cosa que l'alcaldessa de Barcelona ha utilitzat com a argumentari, i ara s'hi ha sumat ERC, davant les crítiques que fa sovint Colau respecte a la Generalitat.En aquest foc creuat de crítiques, s'hi sumarà algú més? Potser el candidat del PSC, Jaume Collboni, afegeix una quarta línia amb un "tot és culpa del govern espanyol", una crítica propulsada principalment per ERC, i també Junts. Com seria la samarreta de Junts? Ho farien en català? Sembla que els comuns i ERC han preferit no fer servir la llengua del país.

