Aquests són els tres pobles amb menys de 40 habitants de Catalunya

Gisclareny, amb una població de 28 habitants

Gisclareny, amb una població de 28 veïns, és el poble amb menys habitants de Catalunya. Foto: FemTurisme.cat

Sant Jaume de Frontanyà, amb una població de 31 habitants

Sant Jaume de Frontanyà, el segon municipi amb menys població de Catalunya Foto: FemTurisme.cat

La Febró, amb una població de 39 habitants

La Febró, el tercer municipi amb menys població de Catalunya. Foto: Catalunya.cat

té moltsrurals, sobretot a les demarcacions de Lleida i Girona. Cases i esglésies fetes de pedra són part del paisatge del territori, de la mateixa manera que els carrers estrets sense sortida i els petits comerços amb una llarga història al darrere. Així doncs, tal com diria un conegut poeta català, "el poble és tot: el principi i la fi, l’amor i l’odi, la veu i el silenci, la vida i la mort."Tot i la gran diversitat de pobles que conformen Catalunya, amb diferències en l'altitud, superfície i població, noméspoden presumir de tenir. Dos d'ells formen part de la comarca del Berguedà -- i un està a la comarca del Baix Camp -Aquest municipi de la comarca delés el poble més petit de Catalunya amb tan sols 28 habitants i 36 km2 d’extensió. Tot i ser una comunitat tan petita, té quatre veïnats: Berta, Vilella, el Coll de la Bena i el Roser.El nom de la vila deapareix esmentat per primer cop l’any 1051. El castell de Gisclareny era motiu suficient per construir alguna casa pròxima. Pertanyia a la baronia de Pinós des de la formació d’aquesta i, com la resta dels seus territoris, va acabar passant als ducs d’Alba al segle XVI. El punt més alt del poble, situat sobre un turó, el guarda l’església parroquial de la Mare de Déu del Roser que domina tota la vall de Saldes i Gisclareny i les cases del poble dispersades.Aquest petit poble de la comarca del, al límit amb el Ripollès, té 31 habitants i una extensió de 21 km2. El municipi alberga un conjunt d’una mica més d’una vintena de cases, arrenglerades en dos carrers, el de Dalt i el de Baix, que conflueixen en una plaça on hi ha l’església parroquial de Sant Jaume Frontanyà, consagrada l’any 905 pel bisbe d’Urgell.Aquesta vila delamb 39 habitants i una extensió de 16 km2 tanca la llista. Ubicat a les muntanyes de Prades, a La Febró hi neix el riu Siurana, que dona lloc a diferents barrancs amb formacions peculiars i bassals a la roca. En el terme municipal hi ha infinitat de fonts, l’aigua de les quals brolla amb força i és d’una qualitat excel·lent.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola