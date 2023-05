Laporta compleix: demana que el Barça sigui acusació particular en el cas Negreira

Elpassa a l'atac. Aquest dilluns un dels advocats del club en el, Marc Molins, ha enviat un escrit al jutjat en el qual demana que els blaugrana puguinen la causa a banda d'investigats. Ha tingut accés al text El Nacional, que per argumentar la decisió ha detallat que el Barça podria haver estat afectat del delicte d’administració deslleial."El club és el primer interessat a aclarir si aquells fets haurien perjudicat el patrimoni de l'entitat", ha assegurat Molins, que també ha precisat que la seva petició encara no ha obtingut resposta per part de la jutgessa al capdavant de la instrucció, Sílvia Lopez Megia, de reforç en el jutjat d’instrucció número u de Barcelona.Recordem que en el marc del cas Negreira, la justícia intenta esbrinar si, efectivament, l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira va cometre algun delicte, després que els mitjans de comunicació es fessin ressó que va cobrar al voltant deals blaugrana des de l'any 2011 fins al 2018 per fer uns presumptesLa magistrada va acceptar el març passat la denúncia de la Fiscalia contra Enríquez Negreira, i contra els expresidents, els exdirectius del club Òscar Grau i Albert Soler i el mateix club, com a persona jurídica.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola