El temps d'aquest dimecres: s'acosten tempestes i pedregades perilloses

El Servei Meteorològic de Catalunya () vaticina dies de canvis. Abans de passar a la previsió, però, repassem com ha estat la jornada d'aquest dimarts. Hem tingut un dia marcat pelsa les primeres hores del matí, que s'han anat desplaçant cap al sud, afectant punts del litoral central, per exemple, Barcelona. Durant la primera part de la jornada també ens hem trobat amb unaforça abundant, sobretot a la meitat est.En canvi, però, hi ha hagut més clarianes que dilluns en alguns punts del país. Amb el pas del matí, però, el cel ha tornat a ser força ennuvolat principalment a zones de l'interior, on a més a més ja començaven a desenvolupar-se nuvolades. Al litoral, han estat menys abundants. Laen el centre del dia ha estat una mica més alta. En les pròximes hores, les nuvolades tornaran a guanyar terreny, sobretot a punts de l'interior i ens deixaran de nou xàfecs de distribució irregular i d'intensitat entre feble i moderada acompanyats de tempesta i localment de calamarsa.De cara a dimecres, començarem amb un cel poc ennuvolat. Els núvols, però, seran més abundants a primera hora del matí al terç sud. No obstant això, de mica en mica les nuvolades faran acte de presència a l'interior. Es desenvoluparan ràpidament i al final del matí començaran a descarregar.i localment fins i tot podria ser d'intensitat forta. Els ruixats afectaran, principalment, punts del Prepirineu i la Catalunya central, serà aquí on podran ser localment forts.De fet, hi ha unque començarà dimecres i acabarà dijous. El període de perill en tots dos dies serà de 14:00 del migdia fins a les 20:00 del vespre. La possibilitat de precipitació serà de 20 mm en 30 minuts i el grau de perill serà d'u en una escala de sis. En aquest sentit, el Meteocat alerta que en tan sols 24 hores ha canviat força el pronòstic del temps pel pròxim dijous i divendres, i encara pot canviar.

