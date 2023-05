El temps d'aquest dimarts: núvols, algun ruixat i temperatures a l'alça

Xàfecs moderats acompanyats de pedra

Hi ha alguns xàfecs moderats a la meitat oest del país. En aquest vídeo us expliquem el pronòstic per la resta del dia d'avui i les jornades vinents.https://t.co/zNXO2X70ei — Meteocat (@meteocat) May 22, 2023

Aquest dilluns hem tingut una jornada ambmolt abundants a bona part del territori. Hem començat el dia amb cel tapat a primera hora i amb algunafeble en algunes zones, tot i que hi ha hagut alguna clariana transitòria. Unes clarianes, però, que amb el pas de les hores han anat avançant d'est a oest. En les pròximes hores, però, els núvols es tornaran a imposar. Seran més destacats a l'interior de Catalunya.Hi haurà xàfecs sobretot a l'interior que s'aniran restringint a l'oest a mesura que transcorri el dilluns, i seran d'intensitat entre feble i moderada. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya () no es pot descartar que fins i tot puguin ser d'intensitat forta perquè aniran acompanyats de tempesta i calamarsa o de pedra de forma local. Pel que fa a la temperatura, serà més alta en el conjunt que la resta de la jornada, tret de punts de ponent i del terç sud, on serà semblant o una mica més baixa.De cara a dimarts, durant la primera meitat del dia tindrem molts núvols i fins i tot amb la possibilitat que es produeixi algun ruixat a la meitat est de matinada, tot i que d'intensitat feble. Lestambé han de ser més baixes en aquestes primeres hores. En canvi, en la segona meitat del dia, la predicció és que s'obrin clarianes, però també que creixin nuvolades, principalment a punts de l'interior.Així, el cel quedarà molt ennuvolat a l'interior i molt ennuvolat al litoral. Aquestes nuvolades, a més a més, tornaran a deixar xàfecs febles o moderats i novament localment acompanyats de. La temperatura en aquesta segona part del dia pujarà lleugerament respecte a dilluns.

