S'enfronta a gairebé 70 anys de presó per violar repetidament un menor discapacitat

Un(Maresme) ha començat a ser jutjat aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona per suposadament. La Fiscalia li demana 67 anys de presó per quatre agressions sexuals amb penetració i una cinquena sense penetració.En el judici s'ha escoltat la declaració de la víctima al jutjat d'instrucció on va relatar els fets, relat al qual la mare dona plena credibilitat, però, ja que no ho haurien detectat immediatament. El menor, de família monoparental i amb la mare a presó, té una discapacitat del 42% i, i els treballadors del centre diuen que era molt fantasiós.L'acusat va treballar al centre de finals d'octubre del 2013 a principis de gener del 2014 com a educador, i des d'aleshores fins al 24 d'agost del 2015 en el torn de nit. Segons les acusacions, entre abril i novembre del 2014 i aprofitant la situació del menor i el fet que, li va fer tocaments i, "amb forta comminació", el va obligar a rebre penetracions bucals i anals.

Així, a l'abril, quan tots dos tornaven en cotxe de la presó de dones de Barcelona per visitar la mare del noi, el va dur a una zona boscosa aïllada, prop de Teià, i li va demanar com a "favor" al qual no es podia negar, que li fes una fel·lació. A continuació, el va amenaçar que si deia alguna cosa el traslladarien a un centre de menors delinqüents, cosa que intimidava la víctima. El juliol del 2014 l'acusat va dur la víctima i altres menors al cine. Com que la víctima es portava malament, l'acusat el va dur a un racó apartat per renyar-lo i li va tocar els genitals.





Confessa arran d'una xerrada educativa

Entre juliol i agost del 2014 l'acusat va fer anar el menor al seu despatx a les 12:00 de la nit i el va convidar a veure un documental. Quan van acabar, el va fer acompanyar a la zona del centre on es guarden els cotxets per a nadons. Allà, el va fer despullar i el va penetrar analment a terra., i l'acusat el va calmar i el va dur al llit per dormir.Quatre setmanes després d'aquests fets, cap al setembre, l'acusat li va recriminar al menor que parlés tant amb el subdirector, el va dur a la zona dels cotxets, li va donar una bufetada i el va tornar a penetrar analment. Finalment, entre setembre i octubre, la situació es va repetir i el menorEl menor va explicar els fets arran d'una xerrada sobre abusos sexuals per part d'una infermera, seguida d'una conversa que va tenir amb una psicòloga el novembre del 2017 a Barcelona. Aleshores li va explicar a la seva mare, que ja havia sortit de presó. Des d'aleshores el menori se li han agreujat altres símptomes que ja tenia com aïllament, idees suïcides, conducta sexual desinhibida, masturbació compulsiva, tristesa, desconfiança i culpabilització. La dona ha donat plena credibilitat al seu fill, diu que ella es va quedar en xoc i que inicialment no va saber reaccionar.La psicòloga de l'escola on anava el jove que va tenir la conversa amb ell i la mare ha explicat que el noi era reservat, però evolucionava favorablement en els estudis. Sí que ha esmentat que tenia certaEn canvi, tres testimonis de la defensa han considerat pràcticament impossible el relat del noi. Han declarat una altra educadora del torn de nit, que era al pis de sota on treballava l'acusat, el subdirector del centre, que vivia al mateix edifici, i la tutora del nen mentre residia al centre. Segons els tres, l'acusat era un molt bon educador, atent, "sensible, encantador, amorós, divertit, comprensiu, excepcional, perfecte" i amb molt bona relació amb els menors. A més a més, asseguren que de nit les portes de les habitacions estaven obertes i a l'edifici se sentia qualsevol mínim soroll que passés. Mai van tenir cap queixa de cap altre infant.

Els arguments de la defensa

D'altra banda, el subdirector i la tutora han explicat quejugava molt amb ninos i superherois inventant-se històries i tenia almenys "tres amics imaginaris". Un d'ells era un home gran borratxo que li deia que fes coses dolentes, un segon que li deia que no fes aquelles coses dolentes i un tercer nen petit amb qui jugava més. Tots dos també han explicat que el jove, era bastant desinhibit en aquesta qüestió i sovint es masturbava a l'habitació davant dels companys, o feia tocaments libidinosos a la tutora. Aquesta educadora, amb qui el noi tenia molta confiança, ha assegurat que el menor li hagués explicat alguna cosa en el moment que va passar i no ho va fer. També ha relatat que sovinti feia fabulacions.No obstant això, Fiscalia i acusació demanen al treballador gairebé 70 anys de presó per quatre delictes d'agressió sexual amb penetració i un d'agressió sexual, a banda dprohibició d'aproximació a les víctimes i llibertat vigilada. També li demanen 80.000 eurospels danys morals i les seqüeles psicològiques, que haurien de pagar el centre o la DGAIA. El judici continuarà aquest dimarts amb algunes pericials més i la declaració de l'acusat.

