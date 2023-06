Les millors estrenes de sèries del juny a les plataformes

Les estrenes del juny més destacades

Valeria, temporada 3 (Netflix) - 2 de juny

The Idol (HBO Max) - 5 de juny

Arnold (Netflix) - 7 de juny

The Crowded Room (Apple TV+) - 9 de juny

Cites Barcelona (TV3 i Amazon Prime Video) - 12 i 13 de juny

Secret Invasion (Disney+) - 21 de juny

Swagger, temporada 2 (Apple TV+) - 23 de juny

Hijack (Apple TV+) - 28 de juny

The Witcher, temporada 3 part 1 (Netflix) - 29 de juny

i les plataformes ho saben... o no del tot. El juny serà un dels mesos més fluixos de tot elen presentació detornen moltes produccions amb noves temporades, però la qualitat de les estrenes no destaca per la seva excessiva quantia ni brillantor. Tot i això,per perdre el temps, us hem separat el gra de la palla amb un seguit de recomanacions d'estrenes per als pròxims dies i setmanes.Per primera vegada en molts mesos,és la més destacada del nostre recull, amb un conjunt de novetats i noves temporades que passen per damunt de les estrenes de plataformes com, que directament no aconsegueixen arrelar cap contingut destacat.Encara que la crítica la destrossa des de la primera temporada, el públic respon i la plataforma de Netflix sempre s'omple de gent per veure el nou contingut relacionat amb la sèrie que adapta les novel·les. La tercera temporada de Valeria serà un altre èxit d'audiència, però res comparat amb la primera fornada de capítols.seguirà interpretant l'escriptora protagonista i la història seguirà just on van deixar-ho al final de la segona, amb la relació amb en Víctor penjant d'un fil., creador di reverenciat pels joves per les seves formes artístiques audiovisuals, rebentarà la plataforma (tornem-hi, amb l'audiència juvenil especialment) amb aquesta nova sèrie que aglutina una parella d'escàndol:(filla de Johnny Deep i Vanessa Paradis) i el cantant. Només amb el tràiler ja haurà encisat moltíssims fans d'Euphoria. La premissa: una jove cantant de pop s'enamora del propietari d'un club de Los Angeles, que amaga obscurs secrets.Com totes les obres de Levinson.Sèrie documental sobre, qui primer va ser campió de culturisme, per després ser una icona de Hollywood iEl documental està dirigit perresponsable d'una de les minisèries d'aquest gènere sobre la família Manson i tot el culte generat al seu voltant., però, no va arribar a l'estat espanyol.Un dels guionistes més prolífics de tot el panorama de Hollywood,, dirigeix aquest pertorbador thriller basat en un dels seus guions originals. Ambientat a Manhattan l'estiu del 1979, la història ens situa en un escenari en què arresten un jove perha de resoldre el misteri que s'hi amaga. Serà interessant veure com respon el públic a la parella protagonista i a la química que poden generar:Entre cometes,. Produïda totalment per Amazon, ha estat protagonista d'unaen què s'ha produït. Ara bé, discussions a part, la sèrie s'estrenarà de manera íntegra en català a TV3 el 12 de juny, amb tot un repertori de noves cares. Tota la informació la teniu aquí. torna a posar els motors en marxa després de l'èxit de, darrer títol del MCU que ha salvat la papereta a la companyia després d'un conjunt de sèries i pel·lícules que no han tingut l'èxit que esperaven. La sèrie narra com elss'han infiltrat sigil·losament a la societat humana, i així prendre el control de llocs clau de la societat i garantir-ne la victòria final. El protagonista serà(Samuel L. Jackson) i apareixeran secundaris de categoria comUna de les experiències més sensibles, properes i diferencials de l'audiovisual sobre bàsquet que s'ha fet mai a la televisió.és una sèrie basada en les experiències deen la seva etapa al bàsquet juvenil. El protagonista és un fenomen jove del bàsquet que és un dels millors jugadors juvenils del país. L'estrena de la segona temporada a Apple TV és una gran excusa per començar-la.El creador de la sèriei de la multiplataforma Criminal per aestrena aquest juny un thriller d'alt voltatge al voltant del protagonisme d'. Un vol pateix un segrest durant el trajecte de set hores de, i un negociador corporatiu decideix que la millor idea que pot tenir és abanderar l'intent de rescat de tots els passatgers. Surt malament.per aquest juny. La tercera temporada d'aquesta adaptació fantàstica (aplaudiments de la crítica i del públic fan del videojoc i, ara, de la sèrie) promet ser tot un èxit d'audiència. Per això mateix, la companyiaLa darrera arribarà eltornarà a enfundar-se l'armadura i a posar-se els cabells blancs per interpretar aun dels personatges més famosos de la història dels videojocs.

