Les xarxes de Xavier Trias: ballarugues de tres segons i un TikTok inquietant

L’Instagram de Trias

No cal molar a tot arreu

Quan el subdirector d’aquest diari em va demanar que fes una sèrie d’a l’alcaldia de Barcelona, vaig acceptar la proposta mogut per la falsa convicció que trobaria publicacions divertides, pintoresques o, si més no, prou sucoses per fer-ne metàfores passades de voltes i analogies desafortunades. La realitat, però, és que avui és divendres, la gent que m’estima s’ho està passant bé i, jo, en canvi, estic scrollejant l’a la recerca (infructuosa) d’algun contingut que no sigui extremadament avorrit, cosa que potser serviria per llevar-me les ganes que tinc d’empassar-me la funda del coixí per posar fi a aquest patiment. Per araA risc de semblar poc original, el primer que cal dir sobre l’, tal com passa amb el de Maragall, és que és extremadament carregós i corporatiu. De nou, els estudiants de ciències polítiques i màsters en comunicació institucional s’han apropiat del perfil de l’alcaldable i ens han privat de gaudir del que hauria de ser el contingut genuí d’una persona de 76 anys; és a dir:en què el dit índex tapa un terç de pantalla,en pla contrapicat,queen absolut amb el to de la fotografia –l’emoticona de la calavera en un enterrament, per exemple–, oal post d’un nebot. Malgrat que segurament els polítics són els primers interessats en què algú els gestioni les publicacions a internet, la realitat és que, i en el cas de Trias sap particularment greu, perquè les fotografies que penjava abans que li expropiessin el compte –fins i tot quan era alcalde!– sí que convidaven a fer xerinola.When I feel heavy metal, woo-hooo! (El tipus de contingut genuí que ens han robat, amics).Dit això, no puc fer altra cosa quede la part del feed que sembla una nota de premsa, començant pel següent vídeo en què la imatge i el so no quadren. La discordança entre veu i moviment de la boca del candidat –sumada a la seva dicció de persona que mastega una bola de xiclet de dos quilos–, fa que tot plegat adquireixi un to il·lusori, com de malson d’Alícia al país de les meravelles, similar a l’al·lucinació que tindries un 15 d’agost després de patir un cop d’hipertèrmia al carrer Aragó si no hi hagués ni mig arbre fent ombra Com Maragall, Colau i Collboni,, i com Maragall, Colau i Collboni, la cançó en qüestió és unapop, alegre, juganera, irònica, i, en definitiva, dissenyada per fotre't un tret al cap si no formes part de cap estrat del partit i l'has d'escoltar més de dues vegades seguides. També està dissenyada, sembla ser, per fer implosionar el cervell de qualsevol aliade de la ciutat, ja que comença amb els versos "Sempre vas ser la més guapa, la que tots seguien [...] i em fa tant de mal mirar-te quan et veig plorar sense amagar-te", cosa que em fa sospitar que, contra tot pronòstic, Trias no va a tallers sobre noves masculinitats i dinàmiques queer a la plaça del Sortidor del Poble-sec. Del vídeo, en qualsevol cas, resulta graciós que combinii delsi després, en última instància, coli dosdurant literalment tres segons; una manera d'intentar dir al món que no ets carca i fracassar en l'intent.El que més m’ha sorprès fent aquest breu informe –d’acord, no se’n pot dir així, però ja m’heu entès–, és que algú va decidir quenecessitava un. Quan queda menys d’una setmana pels comicis, el perfil en qüestió ha aconseguit sumar l’espectacular xifra de, cosa que és especialment, perquè vol dir que ni tan sols ha pogut captar l’atenció dels integrants de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya, i això que són persones que serien capaces d’amarrar-se l’escrot amb filferro a canvi de fer un tallat amb Damià Calvet.En aquesta xarxa social, que serà l’última que inspeccionaré (perquè, com comprendreu, no estic tan boig per posar-me a mirar el Facebook d’un convergent), hi trobem tota mena de vídeos sense cap mena de sentit que haurien de servir perquè–no només els de Trias–, que no és necessari intentar molar sempre.Per la posteritat queda aquestvisitant senyors de Sant Gervasi mentre l’Aitana canta “Yo te besaba a escondidas, eso nadie te lo hacía, me buscabas, me comías”; unque probablement no farà que els joves barcelonins li entreguin el seu vot, però que potser servirà perquè aparquin el mòbil una estona, es posin a estudiar i, qui sap, s’acabin convertint en professionals capacitats per no generar continguts tan ridículs a internet.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola