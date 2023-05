Ruixades d'esprai pebre i detinguts en una actuació de la Guàrdia Urbana a l'acte d'un esplai de Barcelona

El consistori acusa els joves d'agredir agents



Demanen que s'investigui i es recorda que gravar "no és il·legal"

L'Agrupament Esplai Santa Maria del Pi, a Barcelona, denuncia una actuació policial que es va donar la matinada de dissabte a diumenge, durant la finalització del que era l'acte de celebració del 49è aniversari de l'entitat. En ple final de festa, unes friccions entre els agents de lapresents a lloc i els joves que havien d'acabar de recollir van acabar amb una actuació policial que va incloure. Algunes d'aquestes actuacions han quedat enregistrades en un vídeo avançat per La Directa i facilitat també a. Els joves denuncien que hi ha diversos ferits lleus, situació que confirmen diversos informes mèdics constatats per aquest diari.Els fets els va fer públics a les xarxes socials l'esplai del barri Gòtic ahir a la nit. En un comunicat, exposaven que tot es va precipitar quan a les dues de la matinada -moment fins quan tenien permís per ocupar la plaça de Sant Josep Oriol- va aparèixer una patrulla per recordar-los que s'havia d'acabar la celebració. "Va ser aleshores quan dos policies es van dirigir a dues de les organitzadores per, relata el text de l'esplai.A partir de llavors, es va decidir gravar l'actuació policial. "Una de les persones que gravava va ser agafada pel coll i apartada de manera violenta" arribant a ferir-li la mà, expressen els joves. També va ser llavors quan hauria esclatat la situació.. Durant l'estira-i-arronsa físic es denuncien també estirades de cabell per part de la policia i maniobres de contenció asfixiants d'alguns dels presents a lloc. Els informes mèdics constaten el dolor en el cuir cabellut d'algunes de les joves, així com també es fan constar elsd'un dels membres de l'esplai. A més, a les imatges compartides, es veu com un agent de la Guàrdia Urbana ruixa amb gas pebre una de les persones que grava l'operatiu policial amb el mòbil.Mentre la Guàrdia Urbana intentava endur-se un dels monitors, l'esplai de Santa Maria del Pi acusa els agents dei de ruixar joves "amb gas pebre a pocs centímetres de la cara". Al final, l'aplec policial va arribar a comptar amb dues furgonetes, tres cotxes patrulla i quatre motos, superant en escreix la comitiva juvenil. Al final,que van acabar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de les Corts.Fonts municipals, en representació de la Guàrdia Urbana, contraposen el relat. Asseguren que la música només estava permesa fins a les 1:30h i que veïns de la zona s'havien queixat que, passat aquest moment, la festa no havia acabat. Quan els agents presents a lloc van demanar que s'acabés la sessió musical i es recollís, la versió policial manté que elscap als guàrdies urbans.El relat dels agents manté que una organitzadora els va empènyer quan volien fer identificacions per aixecar una acta d'inspecció de l'esdeveniment. Tot seguit, remarquen,. En el moment que van anar a detenir el presumpte agressor, altres persones s'hi haurien abraonat i per això es va fer ús de les porres, expressen fonts municipals. També dos agents van ser atesos per diferents ferides lleus i esgarrades, menciona l'Ajuntament. Els arrestats han estat acusats d'atemptar contra l'autoritat.Al marge d'aquesta resposta institucional, el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, dels comuns, ha expressat estarper les imatges. També ha puntualitzat que "s'ha obert una investigació interna" sobre els fets.El comunicat del consistori, que no fa especial menció de l'ús de l'esprai pebre, no satisfà algunes de les consideracions de l'esplai ni altres entitats, que consideren excessiva l'actuació policial. En aquest sentit, el Centre Irídia pels Drets Humans ha emès unes valoracions en què demana que s'investigui internament l'actuació., conclou el text.Citant les Nacions Unides, Irídia apunta que, com els esprais, "només haurien d'utilitzar-se quan el personal de les forces de l'ordre tingui motius per creure que existeix una amenaça imminent de dany" i. També es censura que s'arribés a agredir persones que intentaven gravar el desplegament de la Guàrdia Urbana., remarquen des del centre pels drets humans. De fet, fa quatre mesos, el cos barceloní va acabar obrint un expedient sancionador a un agent per llançar a terra el mòbil d'un home que gravava una altra actuació i va ser captat per un segon testimoni amb càmera.

