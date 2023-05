L'alcaldable del PSC a Barcelona,, ha demanat una la seva candidatura el 28-M per aconseguir "" i "". Conscient que les últimesli són favorables, el candidat socialista ha assegurat aquest dilluns que els sondejos "confirmen" que el PSC "guanyarà aquestes eleccions". Amb la intenció d'evitar l'eufòria abans d'hora, el primer secretari socialista,, ha advertit que "". "Les enquestes són enquestes", ha afegit Illa en un acte polític amb Collboni a Ciutat Vella, centrar en les polítiques enfocades a la gent gran.El primer secretari del PSC ha assegurat que aquesta és una setmana "" i ha reivindicat "", tant a la ciutat com a la resta del país. "És possible obrir un horitzó d'esperança el 28-M", ha raonat, abans de sol·licitar que els ciutadans facin confiança al partit perquè "".Illa també ha lloat "la concepció" que Collboni té de la política "" i "respectuós amb la resta de formacions polítiques". En canvi, ha criticat "qui veu la política com un exercici cru del poder".I què diuen les enquestes? Segons la que ha publicat aquest dilluns El País , elaborada per 40db, el candidat delguanyaria els comicis a Barcelona per un marge molt estret. Collboni sumariai encapçalaria un triple empat amb. Tant l'actual alcaldessa de la capital catalana com el candidat de Junts sumarien 9 regidors.El candidat del PSC també guanyaria les eleccions segons la darrera enquesta d' El Periódico , feta pública dissabte i elaborada per GESOP, que també dibuixa unamb Trias i Colau. Elsobtindrien entreperseguirien Collboni, amb una forquilla que es mou entre els 10 i els 11 regidors. El quart partit del consistori seria ERC, amb un interval d'entre 6 i 7 regidors, i el PP es quedaria obtindria entre 2 i 3 representants.

