Els pagesos dels canals d'Urgell i Segarra-Garrigues s'uneixen i es manifestaran a Barcelona

Elque s'ha vist afectat pelha creat la. Aquesta agrupa els representants dels principals sindicats i cooperatives agràries, Afrucat, entre altres organitzacions.El seu objectiu és fer front comú per exigir ajuts immediats i una millor gestió de l'aigua a les administracions davant la crisi de la sequera . En la primera reunió celebrada divendres a(el Pla d'Urgell), elsvan acordar mobilitzar-se fins a Barcelona el pròxim dia 24 de maig per reivindicar les seves demandes al Govern i conscienciar també a la població de la importància de vetllar pel sector agrari.Concretament, els pagesos tenen previst sortir des deen caravana i un cop arribats a Barcelona fer una primera parada a la, per manifestar-se davant ed la Generalitat. Posteriorment, el recorregut previst arribaria també fins a la seu de la Comissió Europea al passeig de Gràcia.D'aquesta manera, els manifestants voleni també alertar la societat que sense les collites de proximitat de fruites, cereals, entre altres, s'haurà de comprar aquests aliments a tercers països i això es traduirà, segons diuen, en un augment considerable dels preus.

