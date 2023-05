Mor un aficionat a Mestalla en els minuts finals del partit del València contra el Reial Madrid

Lamentamos profundamente la triste noticia del fallecimiento del seguidor valencianista que fue evacuado anoche de Mestalla y posteriormente trasladado al Hospital Clínico.



Un enorme abrazo y mucha fuerza para sus familiares y amigos. DEP 🖤🦇 pic.twitter.com/widjOIW7on — Valencia CF (@valenciacf) May 22, 2023

Tràgiques notícies en el món del futbol espanyol.poc abans que acabés el partit entre el club valencià i el Reial Madrid.aquest dilluns al matí, l'home va perdre la vida a les graderies de l'estadi. Segons va avançar diumenge el diari, el seguidor del València va ser traslladat en ambulància ade la ciutat, però els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida.Apunten queseria la principal causa de la mort de l'home. El València C.F. ha mostrat el seu suport públic a la família del seguidor a través d'un sentit comunicat.de la mort del seguidor valencianista que va ser evacuat ahir a la nit de Mestalla. Una enorme abraçada i molta força per als seus familiars i amics", han escrit.Aquesta trista notícia es va produir en el marc d'un partit molt tens a Mestalla, marcat pels insults racistes que va rebre Vinícius Júnior i per la victòria del València davant un Reial Madrid que, ara per ara, va tercer a la classificació de la Lliga.

