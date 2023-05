Colau promet regalar un any de Bicing gratuït als joves de fins a 20 anys

Un any de Bicing gratuït a. Aquesta és la mesura que Ada Colau, alcaldessa de Barcelona i candidata a les municipals, ha presentat aquest dilluns com a part del seu pla per tornar a governar la capital catalana. La proposta, que tindria un pressupost total d'unsvol fomentar l'ús de la bicicleta entre la ciutadania, i especialment entre els joves. Amb la idea que cada vegada sigui més normal moure's pedalant per la ciutat, el Bicing és una porta d'entrada per seduir els joves, ha explicat Colau, amb una trobada amb els mitjans de comunicació a la Zona Universitària.La idea presentada pels comuns parteix de la xifra que. Per contra, més de la meitat dels joves escullen el transport públic per a moure's en el dia a dia. Això donaque Colau vol aprofitar. "El que ha de fer l’administració pública és oferir alternatives al transport privat", ha apuntat l'alcaldessa i candidata de Barcelona en Comú.Les tarifa plana actual val 50 euros l'any. Ara, però, la mesura de l'abonament gratuït ve per facilitar que s'estalviïn també aquest pagament durant una anualitat. Això, des del moment que té 16 anys fins que en deixa de tenir 20.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola