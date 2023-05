El cinema català, convidat d’honor al Raindance Film Festival

La representació catalana a Canes

. El Departament de Cultura ha anunciat aquest dilluns que la producció cinematogràfica de Catalunya serà la convidada d'honor a la nova edició del, la mostra de cinema independent més important de tot el Regne Unit., el RFF acollirà una selecció de propostes audiovisuals catalanes de caràcter independent que estaran presentades per l'La intenció és poder oferir una selecció d'estrenes a través d'un programa de curtmetratges i projectes en desenvolupament provinents de la indústria catalana, a més d'un programa de xerrades i conferències amb professionals del sector català.amb professionals internacionals per tal de teixir complicitats amb entitats, personalitats i protagonistes de la indústria del nostre país.El Raindance Film Festival ha donat a conèixer l’edició d'aquest any, on també hi ha una destacada presència catalana. Segons el Departament de Cultura, l’organització del Raindance Film Festival ha valorat que l’edició servirà per crear nous pontsdel Regne Unit i Catalunya.La representació del cinema català a lacompta amb cinc produccions escollides en diferents seccions i sis a la trobada professional Marché du Film, en el mateix marc del festival francès. A més, enguany Espanya és el país convidat i en aquest context, s’organitzaran diverses activitats d’indústria, conferències i presentacions sobre temes com incentius fiscals o distribució, i diverses activitats de networking.

