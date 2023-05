ERC eleva el pols amb Junts pel vot independentista: «Tenim els drets d'autor de l'1-O»

Un centre culinari a Montjuïc

En un principi, tot indicava que la independència no seria al centre del debat de les, al contrari del que va passar el 2019. Al programa d'ERC, de més de 200 pàgines, no hi surt la paraula, i el candidat de Junts, Xavier Trias, es presenta sense incorporar les sigles del seu partit i reivindicant el retorn de Convergència. Però finalment el procés ha irromput en el terreny de joc. Aquest cap de setmana hi ha hagut retrets creuats entre els dos exsocis del Govern, que continuen aquest dilluns. "ERC està exercint els seus drets d'autor respecte a l'. Uns drets d'autor que tenim en proporció elevadíssima", ha proclamat el candidat dels republicans a Barcelona,, aquest dilluns en roda de premsa.La reivindicació arriba després de dues declaracions. La primera, Oriol Junqueras, president d'ERC, el dissabte, advertint que votar Junts seria llançar el vot independentista. La segona, Jordi Turull, secretari general de Junts, assegurant que votar ERC és "llançar a la paperera" els vots de l'1-O . Per Maragall, és ERC qui està "legitimada" per reivindicar la paternitat de l'estratègia independentista. En aquest sentit, ha reivindicat que el partit treballa amb una doble via: eli la, mentre governa a la Generalitat: "En aquest terreny on ERC guanya la raó, té la legitimitat per adreçar-se a Junts i demanar coherència. I que abandonin la gesticulació fàcil".El candidat d'ERC també ha tornat a situar Trias com el candidat que podria fer possible la "" a les institucions, el que ha advertit que suposaria un "abandonament" per part de la institució de la representació de drets i llibertats. "És obvi que Trias expressa amb el seu llenguatge i actitud un grau de renúncia explícita a aquest exercici a Barcelona com a capital de Catalunya, com a representació de drets i llibertats".Maragall no només ha criticat Trias per aquest possible pacte amb el PSC si les eleccions obren la porta aquesta via. També ha carregat contra les seves propostes, com l'admiració per al turisme com a font de riquesa i per no "passar gana", en les seves paraules en una entrevista. "S'allunya molts quilòmetres de nosaltres. Nosaltres volem un model econòmic nou, i Trias sembla que digui que ja li va bé el panorama deen el qual ens hem instal·lat els últims 12 anys, dels quals ell en va ser el primer origen", ha afegit.Més enllà de manifestar les diferències amb Junts, Maragall ha estat cautelós a l'hora d'abordar pactes postelectorals. Amb rotunditat va anunciar fa ara una setmana que no pactaria amb el PSC , però i amb? El candidat d'ERC ha constatat "diferències significatives" cap a Barcelona en Comú, sobretot després de l'operació que li va impedir arribar a l'alcaldia, amb els vots inclosos de Manuel Valls. "Em costa un diàleg amb gent que ha fet ostentació de l'abús aritmètic per arribar a acords en contra dels seus principis. Si algú nega els seus principis perd credibilitat", ha afegit.Pactes electorals a banda, en la roda de premsa l'alcaldable d'ERC també ha aprofitat per posar damunt la taula una de les seves propostes electorals: la creació d'un gran centre culinari km0 d'alta cuina a la muntanya de, amb la participació de grans xefs del país. L'objectiu seria vincular el centre culinari a la formació en alta cuina i la investigació sota el guiatge de xefs, per potenciar les estratègies en l'àmbit alimentari i incrementar el consum de productes de proximitat i saludable.D'altra banda, Maragall ha dit que l'Ajuntament ha de poder establir relacions tant amb Israel com amb Palestina. Després que al febrer l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, anunciés la suspensió temporal de les relacions amb Israel -incloent-hi els acords d'agermanament de la capital catalana amb Tel-Aviv-, Maragall ha apuntat que cal treballar amb tothom. El candidat d'ERC ha argumentat que ell vol establir relacions amb Gaza i Tel Aviv, i amb la resta de ciutats del món: "Cal que Barcelona torni a fer el que va fer a Sarajevo fa tants anys: estar present i no negar, ni dimitir, ni castigar els dolents, sinó treballar per resultats tangibles".

