Beguts, amb insults i cops de puny contra la Guàrdia Civil: dimiteixen dos dirigents del PSOE i PP d'Astúries

Sonada polèmica a la política municipal a Astúries., secretària de Mobilització i Dinamització de FSA-PSOE, i la seva parella,, president del PP del municipi de, han presentat la seva dimissió després que diumenge fossin detinguts a la localitat dedesprés d'haver patit un incident amb el cos paramilitar.Segons ha explicat l'agència EFE, Cifuentes va ser detingut dissabte després d'amenaçar de mort i carregar contra guàrdies civils després que els agents es desplacessin a una zona del municipi de Posada de Llanera. Van rebre una trucada en la qual els explicaven que el candidat del PP estava maltractant una menor d'edat.Els agents se'l van voler endur i la seva parella, la socialista Huerta, va començar a increpar els membres de la Guàrdia Civil, per la qual cosa van informar-la que "seria denunciada". Quan Cifuentes estava sent introduït al vehicle policial,després que reiterés amb els insults, les amenaces i acabés empenyent els agents. Amb un, fins i tot, va acabar a terra.Huerta va presentar la seva baixa com a militant de lael mateix diumenge, acceptada pel mateix partit en un comunicatsobre Cifuentes, que va presentar "la seva baixa de manera voluntària".

