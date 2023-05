Tres escoles de negoci de Barcelona, entre les millors de tot el món segons el «Financial Times»

Treshan estat escollides entre les 25 més importants de tot el món en formació de directius.es col·loquen en la prestigiosa classificació Executive Education Ranking 2023 del Financial Times, el mitjà econòmic nord-americà de referència al costat del Wall Street Journal.Aquesta classificació analitza els programes oberts a emprenedors i directius de qualsevol empresa i els programes a mida per a empreses concretes. A part, també realitza una classificació general, on també entren aquestes tres escoles catalanes., la també francesa Insead i la britànica London Business School, que completen les cinc primeres posicions amb la catalana.i ocupa la quarta posició en programes a mida, mentre que Esade és la tercera i la dotzena millor escola de negoci a les dues categories, respectivament.fins a la 25 i ocupa la setzena posició en programes oberts i la 47 en programes a mida.

