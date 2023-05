El Reial Madrid guanya l'Eurolliga sobre la botzina (amb els implicats en la batalla campal de Partizan)

Elés el nou. Els blancs han guanyat la nit d'aquest diumenge la final de l'Eurolliga que els enfrontava a l'a Kaunas, amb una bomba dea només tres segons del final. Els grecs han estat per sobre en el marcador durant tot el partit i només han perdut l'avantatge en aquest darrer instant.L'aconseguida pels madrilenys passarà a la història, però, per laviscuda al segon partit dels quarts de final a Belgrad, a la pista del. Entre els cops de puny, les empentes i els insults, va destacar la clau de judo que el jugador del Reial Madridva fer a l'exblaugrana, esclafant-lo contra el parquet.Es va amenaçar amb sancions històriques, però finalment el jutge independent de la competició va acabar determinant que Yabusele s'hauria de perdre cinc partits , mentre que, un. Així, Deck va arribar per jugar la semifinal contra el Barça i la final d'aquest diumenge. Yabusele no, però podrà celebrar el campionat amb els seus companys.

