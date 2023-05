Mor un barceloní de 59 anys després de caure des de 200 metres als Pirineus

Un home de 59 anys veí de Barcelona ha mort aquest cap de setmana després dequan baixava del, als. En arribar, els equips de rescat es van trobar el muntanyista viu, tot i que ferit de gravetat. Si bé, la mala visibilitat impedia tornar a l'aeronau i va haver de ser evacuat a peu en llitera,Segons ha informat la, el cos va rebre l'avís de l'accident a les 16:25 hores de dissabte i van activar tres especialistes de muntanya, una unitat aèria i un metge del 061 fins a, terme on va tenir lloc la caiguda, però la meteorologia adversa va fer que no puguin recuperar el cadàver fins avui diumenge.Davant d'aquesta situació, el dispositiu va optar per continuar el descens de la muntanya, a uns 2.500 metres d'altitud, fins que l'helicòpter s'hi va poder aproximar i traslladar-los als vehicles. Aquest diumenge al matí, especialistes de muntanya amb un metge del 061 i autorització judicial han aixecat el cadàver i l'han traslladat a, a la província d'Osca, on un vehicle funerari l'ha dut fins a

