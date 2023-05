09:48 Ada Colau no esclareix si es quedarà a l'oposició en cas de no guanyar les eleccions: "No contemplo altra hipòtesi que ser alcaldessa"



L'alcaldessa i candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau, està decidida a esgotar les seves opcions de governar durant un tercer mandat mentre les enquestes indiquen un duel ajustat amb Jaume Collboni i Xavier Trias per la primera posició en els comicis del 28 de maig. En una entrevista al programa Cafè d'idees de RTVE, Colau no ha volgut aclarir si es quedarà a l'oposició en cas de no guanyar les eleccions: "No contemplo altra hipòtesi que ser alcaldessa. Si el resultat fos un altre, ho valorarem i donarem explicacions".



08:53 Ada Colau carrega contra Jaume Collboni per eventuals aliances postelectorals: "Hi ha un possible de pacte de dretes que és insòlit"



L'alcaldessa i candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau, continua assenyalant la possibilitat que Jaume Collboni persegueixi una aliança amb Xavier Trias, amb la crossa del PP, per accedir a l'alcaldia encara que no guanyi les eleccions. En una entrevista al programa Cafè d'idees de RTVE, Colau ha carregat contra el candidat del PSC per eventuals aliances postelectorals: "Hi ha un possible de pacte de dretes que és insòlit. És inconcebible amb anteriors alcaldes socialistes".