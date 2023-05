Troben el cadàver d'una influencer en una fosa comuna a Mèxic

Escabrosa troballa a. La influencerha aparegut sense vida al costat de sis cadàvers més en una fosa comuna situada a la vora d'una carretera de la ciutat de. La jove creadora de contingut de 23 anys estava desapareguda des del 21 d'abril i la policia mexicana havia destinat tots els mitjans per a la seva recerca.Diversos mitjans locals han detallat que ha estat l'àvia qui ha identificat el cadàver, pocs dies després que la família fes una crida desesperada per trobar-la: ". La família estem destrossats i qualsevol informació seria de gran ajuda", va publicar a les xarxes socials.Fins al moment, es desconeix la causa de la mort, però laha obert una investigació per desenredar el cas, que inclou sis víctimes més. La família, al seu torn, sospitava des de l'inici que la jove podria haver estat

