El temps d'aquest dilluns: la pluja sotmetrà Catalunya amb 21 comarques en alerta

Pluges d'estiu o tempestes?

És moment de localitzar el paraigua i aparcar per un altre moment els pantalons curts i les sandàlies. Aquest dilluns plourà a bots i barrals, tal com indica el, que ha activat l'a fins a 21 comarques cap a la tarda. Els ruixats no impediran, però, que el mercuri s'enfili en els termòmetres del país, amb les temperatures a l'alça arreu.Aferrar-se a la possibilitat que plogui poc i en moments puntuals del dia no és una opció, ja que es preveuen ruixats perllongats i abundants. Pràcticament, cap comarca escaparà de la pluja, però: el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pla d'Urgell, l'Urgell, la Segarra, el Solsonès, el Berguedà, el Bages, el Moianès, Osona, el Vallès Oriental i l'Occidental, el Baix Llobregat, l'Anoia, l'Alt Penedès, l'Alt i el Baix Camp, les Garrigues la Conca de Barberà i el Priorat.Serà a partir del migdia quan les precipitacions s'estendran des de l'interior oriental de Catalunya, impulsat per fortes ratxes de vent a l'extrem nord-oest. També es donaran cops forts al litoral de l'Alt Empordà. Més enllà d'això, s'esperen, d'entre 15 i 25 graus en general.

