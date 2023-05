Una parella s'enverina el dia del casament per evitar un matrimoni forçat a l'Índia

Mort tràgica a l'. Una parella es va enverinar dijous poc abans de la celebració del seu casament per, segons han informat les autoritats del país. El jove de 21 anys ha mort, mentre que la noia de 20 està hospitalitzada en estat greu. Els fets van succeir a la localitat de, al centre de la península.Va ser l'home qui va beure el verí en un primer moment i. Aleshores, aquesta va decidir beure'l també i sacrificar-se junts, tal com ha explicat la policia. El jove va arribar sense vida a l'hospital, mentre que ella es troba ingressada amb suport vital.La versió oficial és que mantenien una relació des de feia set anys i la nòvia el pressionava per casar-se, fet que ell no volia. Per aquest motiu, el noi hauria ingerit el verí i ella s'hauria unit en conèixer-ho. Si bé, el matrimoni forçat és una pràctica habitual a l'Índia i, tot i que és il·legal, moltes dones són obligades a contraure matrimoni amb homes que gairebé no coneixen.

