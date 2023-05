Mor Sánchez Arminio, president dels àrbitres durant 25 anys

El món de l'arbitratge està de dol. L'expresident del(CTA) i també excol·legiatha mort aquest dissabte als 80 anys, després de ser el màxim dirigent dels àrbitres espanyol durant 25 anys, des del 1993 fins al 2018. Com a àrbitre, va dirigir partits de primera divisió durant 13 temporades, entre 1976 i 1989.Nascut a Santander el 1942, també va ser internacional des de 1978, fet que el va portar a ser l'àrbitre designat per la(RFEF) per al. Pel que fa a la presidència del CTA, va ser destituït per Luis Rubiales justificant que calia un dirigent "acabat de retirar i que conegués les noves tecnologies" que ara envolten el món del futbol.El nom de Sánchez Arminio també havia saltat a l'actualitat en els últims mesos perquè durant la seva presidència s'haurien produït els presumptes pagaments delal que llavors era vicepresident dels àrbitres,. Qui sap si, el testimoni de Sánchez Arminio, hagués posat llum al cas, una possibilitat que, amb el seu decés, desapareix per complet.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola