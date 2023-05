Valero Rivera, exentrenador del Barça d'handbol, dona suport a Eva Parera

Valero Rivera, leyenda del balonmano y campeón del mundo con la Selección, lo tiene claro:



“Los que conocemos y amamos Barcelona, sabemos que la ciudad necesita un cambio, que pasa por @PareraEva y @valents_cat”. pic.twitter.com/DroDewvngq — Valents (@valents_cat) May 21, 2023

Suport ades del món de l'esport. L'exentrenador deli de la selecció espanyol d'handbolha fet suport a la candidata dea l'alcaldia de Barcelona. "Els que coneixem i estimemsabem que necessita un canvi; la solució és fàcil: Eva Parera i Valents", ha assegurat Valero. Parera li ha replicat que és un "honor" comptar amb una llegenda de l'handbol.Rivera, nascut aperò habitant de Barcelona des que tenia tres mesos de vida, va ser jugador de la secció d'handbol del Barça durant 12 anys, del 1971 al 1983. Precisament en l'any de la seva retirada, va agafar els comandaments de l'equip com a entrenador, càrrec que va ostentar fins al 2003, durant 20 anys. Precisament com a tècnic blaugrana va guanyar sisPel que fa a la candidata a l'alcaldia de la capital catalana, també va ser notícia aquesta setmana perquè es va crear un perfil de Tinder . "Absteniu-vos colauers, cupaires, ocupes i comunistes", diu la política a la descripció del seu compte a l'aplicació, que de primeres ja deixa clares quines no són les seves preferències.

