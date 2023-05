El Barça femení perd un partit de Lliga i posa fi a una ratxa de més de 600 dies

Elfemení ha batut molts rècords en els últims anys, però aquest diumenge ha posat fi a un dels registres que demostraven el domini absolut que han tingut a la. Les blaugrana han perdut contra elper dos gols a un -en un partit intranscendent, perquè el Barça ja és campió - i han posat fi a una ratxa de més de 600 dies sense encaixar una derrota.La nota positiva l'ha posada, que ha marcat el primer gol des del seu retorn de la lesió que l'ha mantinguda apartada dels terrenys de joc durant gairebé tota la temporada. Malgrat això, no ha estat suficient perquè les blaugranes rasquessin un punt i mantinguessin la imbatibilitat.Si bé aquesta derrota no taca la Lliga de les blaugrana, és un fet notori, ja que l'anterior va ser l'1 de juny del 2021, fa gairebé dos anys, contra l'. Es dona el fet que la setmana passada, amb un empat a un contra el, les blaugrana també van posar fi a 62 victòries seguides en competició estatal. Dues punxades que, com a mínim, demostren que el nivell comença a pujar i que deno poden abaixar la guàrdia.

