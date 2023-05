Colau es fa forta en la comparativa Barcelona-Madrid

Plaques solarsa tota la ciutat i un nou operador energètic

triplicar el parc solar amb una iniciativa que ja ho tindria "tot preparat". La líder dels comuns ha anunciat, des de la Marina, un pla que implicaria "un nou operador públic" adjacent a Barcelona Energia per gestionar tot el que es rebi a través de plaques instal·lades als terrats de la ciutat. També s'instal·laran noves pèrgoles amb plaques fotovoltaiques a l'espai públic. Amb això es plateja arribar a proveir d'energia verda 180.000 llars de la ciutat perquè s'estalviï una tercera part de la factura mensual, asseguren des dels comuns. D'aquest paquet de beneficiats, una desena part serien famílies vulnerables (unes 17.000). Tot plegat té un pressupost de 60 milions d'euros i s'amortitzaria el conjunt de la instal·lació en tres anys, apunten els càlculs de BComú.

Poc a poc proliferen els passejants que irrompen a les places on s'ubica la campanya itinerant de Barcelona en Comú i acabin vestits amb una samarreta que diu -en castellà- "tot és culpa d'Ada Colau" , després de mostrar-s'hi guixat el nom de "Yoko Ono". Els comuns saben que gran part de la campanya passa pel magnestisme de la cap de files, al contrari del que passa amb la candidatura d'un dels seus principals rivals, Jaume Collboni, del PSC. També ho sap, la secretària d'organització de Podem, que ha volgut glorificar la figura de la filla del Guinardó., ha clamat des del faristol de la plaça de la Marina de Sants, també acompanyada del ministre de Consum,L'alcaldessa, atenta a les paraules, s'ha escarrassat a recordar que qui lidera la majoria de polítiques és l'equip que hi té al darrere. I Verstrynge, en el pla de l'obra de govern, ha aprofitat per presentar -amb el punt de valor afegit que suposa que ho digui una madrilenya- unaI ho fa fet amb dos dels puntals de la campanya de BComú: la transformació urbana i l'habitatge."Almeida ha convertit Madrid en la capital dels interessos privats, en una ciutat del ciment amb més cotxes i amb que els faci mal, amb menys arbres. Barcelona, mentrestant, s'està convertint en una ciutat més justa amb més espais verds, en una ciutat per a les famílies i per a les persones i els veïns i no pels cotxes ", ha apuntat la responsable de Podem, a l'hora de mencionar unes de les polèmiques viscudes a la capital estatal els darrers mesos: la tala d'arbres al parc Madrid Rio per les obres del metro. I s'ho ha fet venir bé per seguir amb la seva proposta de contrastos.La comparativa de Vertrynge ha apostat per la menció d'elements que no són homòlegs, sinó que són laterals, però que deixen Colau en situació d'avantatge. ". Mentre a Madrid Almeida vol seguir mantenint la llei de la selva, a Barcelona ja teniu tot enllestit per aplicar la nova llei d'habitatge. I mentre a Madrid s'eliminen versos i les plaques de Miguel Hernández, a Barcelona sou una ciutat de memòria".Colau ha recollit el guant insistint en un dels hits de la campanya, que és. Un compromís, però, que també han defensat rivals com Maragall, Collboni o fins i tot Trias.Igualment, l'alcaldessa ha aprofundit en l'atac als seus rivals i s'ha unit a la comparativa amb Madrid, en aquest cas amb una menció que també ha anat repetint els darrers dies. Concretament,, qui equipara en "negacionsme climàtic" a Xavier Trias perquè la primera va apostar per "posar una planta a un balcó" i l'altre va expressar que "el tramvia contribuïa més al canvi climàtic que els cotxes".Després de reivindicar l'arribada del metro a la Marina durant el seu primer mandat, i d'haver carregat contra la Generalitat pels retards, l'alcaldessa ha anunciat una nova promesa electoral:

