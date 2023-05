Junts redobla el xoc amb ERC i s'erigeix com a única garantia per no «llençar» els vots de l'1‑O

Junts, allunyada del "sectarisme"

Turull assegura que votar Junts és recordar als "enterradors del procés", a Catalunya i a l'Estat, que no hi ha "resignació" en el camí cap a la independència



Una ciutat especialment desitjada

Elhi ha diverses pugnes en paral·lel que s'acabaran de dirimir a les urnes. és la plaça més cobejada , però si s'amplia el focus també s'hi veu de manera difàna una lluita per obtenir com més alcaldes i regidors millor arreu del territori. I, dins d'aquesta segina dimensió, s'hi situa també la batalla habitual entre, socis fins a l'octubre i que continuen donant mostres de la seva enenmistat íntima. Davant dels atacs sovintejats d'Oriol Junqueras , líder dels republicans, aquest diumenge Junts ha optat per una resposta contudent en el marc del míting central celebrat a, capital del Bages, on l'alcaldia està en joc entre els exsocis.Si Junqueras va assegurar dissabte, en el míting central d'ERC, que cada vot que no vagi als republicans suposa "llençar-lo", el secretari general de Junts,, ha assegurat que el seu partit és l'única garantia que els vots de l'1-O "no es llencin a la paperera". L'atac als republicans també l'ha verbalitzat, presidenta de la formació, que els ha criticat pels pactes amb el. "Nosaltres som el partit del president", ha reivindicat Borràs a l'hora de recordar que les Nacions Unides han avalat que Espanya va violar els drets polítics de l'expresident de la Generalitat . "El problema [de l'Estat]es diu exili, 1-O i Junts. Per nosaltres, aquesta és la solució. Sabem que l'1-O no va ser desobediència, va ser sobirania. Continuem drets defensant els nostres drets", ha reivindicat la líder del partit, que està pendent de la(JEC) per veure's forçada a abandonar el"Encara que els altres inventin pel·lícules, la realitat s'acabarà imposant", ha apuntat Borràs, que també ha retret a ERC les "rendicions" acumulades en aquesta legislatura. Un dels eixos de la campanya és criticar els republicans tant per l'eix nacional -Turull ha lamentat l'aposta per la taula de diàleg per la seva manca de resultats, segons ell- com per la gestió de la sequera i del dia a dia del Govern, marcat en les últimes setmanes pel caos de les oposicions . Aquest to nacional és diferent del que fa servira Barcelona, molt marcat per la gestió i per la capitalització d'aquella bossa de votants que estan desencantats amb l'alcaldessaTurull ha assenyalat que aquestes municipals "també van d'actituds", perquè l'objectiu ha de ser. "Als ajuntaments hi fa falta gent de debò, amb les millors actituds i els millors valors. Potser alguns voldran despistar i parlar de, però quan esculls les persones que estan al capdavant dels consistoris estàs marcant un model social i econòmic. Per això volem reivindicar una manera de fer i de ser empeltada de la manera de fer i de ser d'aquest país", ha ressaltat el dirigent de Junts, que ha reivindicat les "sensibilitats diferents" que existeixen dins la formació independentisme. "Hi ha una paraula que no existeix al nostre diccionari: el sectarisme", ha remarcat Turull, que ha carregat contra el caos ai el fet que el PSC -a qui no ha citat directament- no pressioni la Moncloa per millorar el servei."Junts vol dir aplegar, anar a l'una. Volem treballar per a tothom, no volem anestesiar la gent per sectarisme", ha remarcat el dirigent de Junts, que també. "El 28 de maig serveix perquè Manresa tingui un luxe d'alcalde, i perquè si les urnes s'omplen de paperetes de verd esperança [el color de Junts] servirà per enviar un missatge a les clavegueres i als enterradors del procés per dir-los que no ens hem resignat ni ens hem rendit en el camí cap a la independència", ha remarcat Turull, que també ha respost Junqueras, que ahir deia que es pot "llençar" el vot si no s'optava per ERC . "Votar Junts és la garantia perquè no es llencin a la paperera els vots de l'1-O", ha reflexionat.Manresa és una de les ciutats que estan assenyalades en vermell al mapa municipal de Junt s. Hi governa ERC, que va imposar-se en les eleccions del 2019 per només 81 vots. Un pacte va fer que l'alcaldia es repartís de la següent manera: un any per a, de Junts -i abans de, partit pel qual va guanyar la ciutat l'any 2011, en ple auge de la marca quan Artur Mas va aterrar a Palau-, i tres anys per a, d'ERC. La formació que lideren Borràs i Turull està representada a la capital del Bages per, arquitecte urbanista de professió. "No són moments senzills, tampoc per la política", ha determinat el secretari general, en referència al context de les eleccions i al fet que els candidats municipals hagin fet un pas endavant per presentar-se en un moment que pot comportar "desànim".Com passa en les ciutats de la Catalunya interior -és el cas de-, la figura de Puigdemont és especialment reivindicada. Bacardit es va desplaçar fa unes setmanes aper gravar una conversa amb l'expresident sobre Manresa i sobre Catalunya. Una dels elements del discurs de l'alcaldable passa, per exemple, per explorar que el país tingui una segona ciutat forta en termes de capitalitat al costat de Barcelona. En aquest sentit, ha demanat a Trias -en cas que sigui escollit- que es creï un comissionat per la relació entre la capital i el territori.

