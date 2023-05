🎥 Tras terminar la celebración, y con un Spotify Camp Nou ya vacío, Raphinha ha recorrido todo el césped de rodillas.



Ya hizo algo similar tras conseguir la permanencia con el Leeds. pic.twitter.com/2k39pH6pyx — Nacho Jiménez (@NachoJP_) May 20, 2023

El Camp Nou va viure la nit d'aquest dissabte un a gran festa per celebrar la Lliga , amb el capità Sergio Busquets i l'entrenador Xavi Hernández com a protagonistes. Després dels parlaments, de la volta d'honor i dels minuts de càntics, els aficionats, jugadors i equip tècnic va tornar cap a casa, però hi ha un futbolista que va quedar-se i ha deixat un detall que ha cridat l'atenció., que amb motiu de la celebració va pintar-se dues línies blaugranes al cabell, va ser capturat creuant de punta a punta la gespa d'unja buit, però d'una manera insòlita: caminant de genolls. El brasiler ja va fer aquesta mena de ritual quan l'any passat va aconseguir la salvació amb elanglès, i ara l'ha tornat a repetir.Si bé ell no ha explicat de què es tracta, ali as'entén com una manera d'agrair aque hagi aconseguit allò que se li havia desitjat. Al setembre de l'any passat, Raphinha ja confirmava en una entrevista que tornaria a complir amb el ritual si guanyava un títol amb el. Doncs dit i fet.

