Caos en el estadio Cuscatlán por sobre venta de boletos en sector de sol general durante el partido Alianza vs FAS. pic.twitter.com/8ph5GdPBiK — Escenario (@escenariosv) May 21, 2023

Aficionados señalan poca presencia de elementos de la @PNCSV en los accesos a sol, además se ordenó el cierre de puertas pese a que aún no habia ingresado afición que pago boleto. pic.twitter.com/y4zqiqGS4y — Escenario (@escenariosv) May 21, 2023

El món del futbol s'ha aixecat commocionat aquest diumenge per una estampida mortal en un estadi al. Els fets, a l'estadide la capital, han deixat almenys 12 persones mortes i un centenar han resultat ferides. Es tracta de la tragèdia més gran en un camp de futbol de la història del país.Els incidents es van produir quan els aficionats intentaven accedir a una de les zones de l'estadi per veure el partit entre l'i el. El problema seria que molts d'ells havien comprat una entrada falsa, i en negar-los l'accés, van tirar a terra una de les portes d'accés, provocant la tràgica estampida.El president del Salvador,, ha assegurat al seu compte de Twitter que lai ladel país realitzaran una investigació exhaustiva dels fets ocorreguts: "Tots seran investigats: equips, directius, estadi, lliga, federació..." ha relatat Bukele, a la qual cosa ha afegit que "siguin qui siguin els culpables, no quedaran en la impunitat".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola