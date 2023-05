La victòria a Barcelona es decidiria per 3.780 vots, segons l'enquesta d'«El Mundo»

Màxima igualtat aquan només queda una setmana del. Segons una enquesta d'El Mundo publicada aquest diuemenge, la victòria es decidiria només per 3.780 vots en un triple empat entre(21,3% dels vots),(20,8%) i(19,1%)que es decantaria a favor del candidat socialista per la mínima.D'aquesta manera, el sondeig situa elempatats en la primera posició amb 10 regidors cadascun -Colau els mantindria respecte al 2019, Collboni en milloraria dos i Trias cinc-. Per darrere, qui podria tenir la clau de la governabilitat seria(14,7%), que queden en quarta posició amb una suma de set regidors, tres menys que fa quatre anys.Eldetancaria la conformació del nou consistori barceloní amb quatre regidors i el 8,5% dels vots, mentre que laes quedarien sense representació. L'extrema dreta es quedaria només a quatre dècimes de superar la barrera del 5%, mentre que l'enquesta no ofereix dades sobre el percentatge que obtindria la formació anticapitalista.Per altra banda, la nit d'aquest dissabte també s'ha publicat l' enquesta de l'Ara , que situa Colau al capdavant amb Collboni i Trias empatats just per darrere. El sondeig apunta que l'alcaldessa obtindria 10 regidors i els seus perseguidors immediats -caps de files del PSC i de Junts, respectivament- n'aconseguirien 8 cadascun. Ja per darrere, Maragall quedaria despenjat amb només sis edils al consistori barceloní.

