Elva viure aquest dissabte a la nit la que, per ara, serà l'última celebració d'un títol abans de la gran reforma que enviarà l'equip cap a l'estadi Olímpic dela pròxima temporada. També serà l'últim trofeu blaugrana deque, ja pràcticament com una llegenda del club, va dedicar unes últimes paraules a l'afició. Podeu escoltar el seu parlament a partir del minut 4:21.El deva tenir paraules d'agraïment cap als seus companys -també els que han marxat a mitja temporada-, l'equip tècnic i l'afició. En la seva línia de mantenir un perfil baix de cara al públic, el capità només va deixar un missatge que és prou clar del significat d'aquest Lliga: "No dubteu, que això només ha fet que començar", va concloure Busquets.Qui va ser més extens va ser l'entrenador, que va donar les gràcies per haver aconseguit la unió de tot el barcelonisme. "Presi, no estem tan malament", va dir el de Terrassa emulant el mític "" de. El míster també va fer una referència a, assegurant que tenia la "" davant el suport de l'afició durant tota la temporada.Amb tot, laja és a les vitrines del Camp Nou. Amb aquesta, Xavi ha silenciat els detractors, demostrant una gestió impecable en un context gens senzill. És el fruit del projecte de Laporta, amb una plantilla jove i reforçada gràcies a les palanques, i que el club espera que el tregui de la complicada situació econòmica en la qual està immers. Ara és moment, però, de celebrar pels culers. Ja arribarà temporada 2023-2024.

