, amb el braçalet de capità de la senyera, aixeca ela la llotja presidencial d'undempeus. És la imatge de la temporada a Can Barça. La imatge quetant desitjava veure. El tècnic de Terrassa ha hagut d'esperar fins a la nit d'aquest dissabte, a la fi del partit (perdut) contra la, perquè el seu equip rebés el guardó que el reconeix com el millor de la competició domèstica, després de certificar-ho -amb rutllana accidentada inclosa- sis dies enrere a Cornellà, al camp del veíAmb el xiulet final, el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF),, ha estat l'encarregat de fer entrega de la copa al de Badia del Vallès, sota la mirada d'un satisfet. Les grades esperaven neguitoses el moment en què Busquets fes el protocol·lari petó al trofeu i l'aixequés al cel de Barcelona i, quan per fi ho ha fet, l'estadi ha esclatat d'alegria. Eren tres anys sense poder fer-ho. I després, torn dels parlaments i de la volta dels campions.L'escena ha estat especialment emotiva per diversos motius. Primerament, perquè el Barça ha pogut agafar una mica d'aire i treure el cap a la superfície després d'anys de crisi esportiva. En segon terme, perquè l'afició mereixia una alegria d'aquest calibre entre les penúries institucionals i econòmiques. I, finalment, perquè es tractava del, del darrer vestigi del millor Barça de la història, de la darrera vegada en que Busquets ha aixecat un trofeu amb la samarreta blaugrana.Amb tot, laja és a les vitrines del Camp Nou. Amb aquesta, Xavi ha silenciat els detractors, demostrant una gestió impecable en un context gens senzill. És el fruit del projecte de Laporta, amb una plantilla jove i reforçada gràcies a les palanques, i que el club espera que el tregui de la complicada situació econòmica en la qual està immers. Ara és moment, però, de celebrar pels culers. Ja arribarà temporada 2023-2024.

