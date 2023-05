Mor l'escriptor britànic Martin Amis als 73 anys

La literatura anglesa ha perdut aquest dissabte un dels seus grans puntals, amb la mort de l'escriptorals 73 anys. Així n'ha informat el New York Times i ho ha confirmat la seva dona, la també escriptora, que ha explicat que Amis ha perdut la lluita contra elque patia.Conegut per l'excel·lència com a novel·lista, ha mort a la seva casa de Lake Worth, a. La trilogia amb escenari a la ciutat deque el va llançar a la fama, amb(1984),(1989) i(1995), no és suficient, però, per resumir la seva obra i el seu estil.Amis també va cultivar la, amb investigacions sobre el règim estalinista, la guerra contra el terrorisme i l'Holocaust; així com va redactar unes exitosesl'any 2000, amb el títol d', considerada la seva obra més representativa i, probablement, la més exitosa.

