La batalla descarnada pel vot de l'espanyol de dretes

La campanya de les municipals de Barcelona serà d'infart els darrers dies. La principal incògnita no està aclarida per les enquestes i quatre candidats aspiren a l'alcaldia amb possibilitats. Però més enllà de la pugna entre, una altra batalla es decidirà en aquests darrers dies de campanya. És el torcebraç que lliuren, descarnat i sense contemplacions, quatre sigles: PP, Ciutadans, Valents i Vox, per emergir en el seu camp ideològic. És la La majoria de les enquestes assenyala un ascens moderat del PP mentre qued'obtenir representació. La possible entrada de Vox al consistori és una incògnita, però apareix en diverses enquestes. La lluita en el terreny de laés descarnada com poques, perquè en molts casos es tracta d'un pols a vida o mort. El partit que quedi per sota del 5% pot veure accelerada la seva fi.Des de l'inici de la campanya, el PP ha tingut clar que havia de fer de la crida alla seva principal estratègia. L'equip deha volgut eixamplar el ventall de votants potencials. Ho va fer en la configuració de la seva candidatura, integrant, per "l'esquerra", perfils catalanistes provinents de la Lliga., exdiputat europeu i antic militant, tanca la llista. Sirera s'ha passat la campanya parlant de "moderació i seny". Però el PP sap que necessita sumar elde possibles votants potencials de Ciutadans. El mateix Feijóo va ser molt explícit en el vot útil en el seu míting a Barcelona El fitxatge de Paco Sierra, regidor de Ciutadans fins ara i antic home fort de l'organització dels taronja, ha estat el cap de pont d'una operació que dissabte es va plasmar en el suport donat per catorze exdirigents de Ciutadans a Sirera. Paco Sierra s'ha abocat a la tasca d'atreure quadres, molts d'ells consellers de districte. Sirera porta mesos treballant a fons aquest flanc i en alguns casos ha dut personalment algunes gestions d'aproximació. Així ha estat amb la històrica de Ciutadans, que li dona suport tot i no entrar a militar al PP.El partit d'es juga la supervivència a l'Ajuntament de Barcelona. A les eleccions catalanes, ja va veure reduït el seu grup parlamentari de 36 a 6 diputats. Ara la perspectiva és perdre la seva presència. Molt enfurismats per l'OPA hostil del PP, els dirigents de Ciutadans han respost amb un discurs radicalitzat i cada dia que passa més antipolític. Grau només va congregar dissabte una cinquantena de persones en l'acte central als jardins de Can Xiringoi. Amb res a perdre, es va quedar a gust etzibant contra els polítics en general, però apuntant als rivals del PP i Vox, i referint-se aLes intervencions de Grau els darrers dies de campanya prometen no decebre.

El partit de la regidora Eva Parera, que va arribar al consistori de la ma de Manuel Valls el 2019, ha optat per un discurs cada cop més agressiu, fregant en alguns casos el terreny de l'extrema dreta. Valents ha enarborat el discurs més extrem antiocupa i ha contribuït a caldejar l'ambient davant els edificis ocupats de la Bonanova. En l'acte de dissabte a l'estació de França, Parera clamava que volien "rescatar Barcelona d'un govern comunista". El rebuig del PP a una mena de Catalunya Suma va deixar Valents desorientat i concentrat a captar tots els ex de Ciutadans -i alguns del PP- que ha pogut, com l'exdiputat Jean Castel.



De no parlar de Vox a les primeres crítiques

El partit d'extrema dreta, amb 11 diputats al Parlament però fora del consistori, treu el cap amenaçador en diverses enquestes. Fora dels debats, fins ara la resta de partits no s'hi havien referit, però això sembla que està canviant els darrers dies. Sirera va fer-hi una al·lusió en el míting amb Feijóo de dijous passat, quan va assegurar que l'ocupació "no es combat amb porres extensibles". El fill del candidat ultra, Gonzalo de Oro-Pulido va ser identificat amb una arma il·legal davant d'El Kubo Des de Ciutadans, Carrizosa ha atacat aquests dies Vox, titllant-lo de partiti qualificant el seu vot com a "inútil". Els darrers dies oferiran un ventall d'atacs creuats entre les quatre sigles que aspiren a ser mereixedores del sufragi de l'espanyol de dretes.

