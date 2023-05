La reacció viral de Harrison Ford quan una periodista li diu que continua estant «molt bo»

"Creo que todavía estás muy bueno" 🔥 Así ha sido el momentazo que Harrison Ford ha vivido con una periodista en la rueda de prensa de 'Indiana Jones 5' en el Festival de Cannes 😂 pic.twitter.com/RG1fI2KlWH — Fotogramas - Cine (@fotogramas_es) May 19, 2023

Ni Indiana Jones, ni Han Solo, ni Rick Deckard estan preparats per un afalac massa explícit en un moment tan inesperat. L'actor estatunidencha estat un dels grans protagonistes deldesprés de rebre la. Si bé, el moment de màxima atenció no ha tingut res a veure amb la seva faceta professional, sinó amb el seu estat físic als 80 anys.Ford està també promocionant la cinquena entrega de la saga d'i, en una roda de premsa sobre el film, una periodista no se n'ha pogut estar. "", li ha llançat. La seva reacció ha estat entranyable, amb un inevitable xoc inicial abans de recompondre's i deixar anar: "".Tot plegat, venia arran d'una escena de la nova pel·lícula en què Ford apareix semi nú. "Ens vam quedar parats quan et vas treure la samarreta a la segona escena, encara tens el físic.", ha dit la dona. "", ha afegit l'actor a la seva resposta inicial.

