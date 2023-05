Colau s'imposaria en un duel frec a frec amb Collboni i Trias, segons l'enquesta de l'«Ara»

Què deia el CIS sobre Barcelona?

al capdavant ambempatats just per darrere. Aquest és l'escenari que dibuixa l'enquesta que ha publicat aquest dissabte el diari Ara , segons la qual l'alcalessa obtindria 10 regidors i els seus perseguidors immediats -caps de files deli de, respectivament- n'aconseguirien 8 cadascun. Ja per darrere,, com a candidat d', quedaria despenjat amb només 6 edils al consistori barceloní.Pel que fa a la resta de partits, la projecció de l'Ara assenyala quei latindrien garantida la presència a l'Ajuntament amb 3 regidors cadascun, perquè superarien -amb cert marge- el llindar del 5% requerit per tenir representació. Eltambé tindria 3 edils, però és qui estaria per sobre de manera més exigua del percentatge necessari per entrar a l'Ajuntament. De fet, l'enquesta li atorga una forquilla d'entre 0 i 3 regidors., el seu candidat, aspira a tenir un paper clau en els pactes postelectorals si hi ha l'opció de fer fora Colau de l'alcaldia.Just abans de l'arrencada oficial de la campanya, el(CIS) va fer pública la projecció de les eleccions municipals i autonòmiques d'aquest 28 de maig. A Barcelona, l'estudi apuntava a un frec a frec entre Colau i Collboni per guanyar les eleccions, mentre que Trias quedaria tercer, per davant de Maragall, quart en la projecció.Segons la projecció del CIS, líder dels comuns obtindria entre 11 i 13 regidors, amb una intenció de vot del 24,8%, mentre que el candidat del PSC n'aconseguiria entre 10 i 12, amb una intenció de vot del 22,5%. Trias es quedaria entre els 8 i els 9 regidors, amb intenció de vot del 17,3%, i més despenjat hi hauria Maragall, amb entre 6 i 7 regidors i una intenció de vot del 13,2%. EL PP obtindria entre 2 i 3 representants, amb un 7% d'intenció de vot. Lano superarien la barrera del 5% dels vots i quedarien fora del consistori. Destaca, en aquest sentit, que Ciutadans té avui dia sis regidors a la capital catalana, i segons el CIS els perdria.

