Deu anys enrere, el nom deja era famós per ser protagonista en un partit de semifinals de la Copa de la Lliga entre el Swansea i el Chelsea. En aquell moment, Morgan era un aplegapilotes, fill del propietari de l'equip local. El seu equip, el Swansea , s'hi jugava classificar-se per la final i Morgan va aprofitar una pilota que havia sortit del terreny de joc per llençar-s'hi a sobre literalment i esgarrapar segons, ja que estaven guanyant l'eliminatòria., llavors a les files del Chelsea, va etzibar-li una puntada de peu que va fer la volta al món i va generar molta polèmica.Ara, l'aplegapilotes s'ha convertit en un dels 35 joves de menys de 35 anys més rics del Regne Unit, segons informa The Times. Actualment, Morgan té una fortuna de 55 milions de lliures, equivalent a més de. El seu capital supera el de jugadors com Harry Kane o el dels cantants Niall Horan i Louis Tomlinson.La fortuna de Morgan, però, no va venir d'aquella topada amb Hazard, sinó de la marca de vodka que el jove anglès va crear fa anys. Es tracta d'una beguda d'alt estànding que s'ha promocionat a través de futbolistes com Ronaldinho. Sota la marca AU Vodka ha crescut l'imperi de l'aplegapilotes del. Deu anys enrere, Morgan va sortir-se amb la seva: el seu equip va acabar guanyant la Copa. Una dècada després, i fora del futbol, ho ha tornat a fer.

