​Recreen en 3D les imatges mai vistes del Titànic a les profunditats de l'oceà

Fa 110 anys que elva desaparèixer al fons de l'Oceà Atlàntic. En diverses ocasions hem pogut veure imatges i fotografies del transatlàntic a les profunditats, però ara han sortitque són molt més reveladores que les que havíem pogut veure fins avui.Si les imatges capturades fins ara només permetien veure'l a trossos, per primera vegada, unamostra el Titànic sencer enfonsat. Una empresa britànica ha aconseguit dur a terme aquest treball fotogràfic a través d'un muntatge de. La recreació mostra el vaixell sencer com mai s'havia vist a gairebé 4.000 metres de profunditat.Les imatges que s'han obtingut són fruit d'un treball que ha durat sis setmanes i que s'ha fet amb dos submarins no tripulats que l'han fotografiat des de tots els angles.

